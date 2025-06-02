Сад, который цветёт сам по себе: подборка лучших многолетников

Хотите, чтобы сад радовал красками с весны до осени, но не оставлял вас без выходных и сил? Всё реально — если подобрать многолетники, которые не требуют сложного ухода и живут на одном месте много лет.
Пока снег ещё не сошёл, уже начинают распускаться примулы, крокусы и мускари. Эти первоцветы создают яркие акценты у дорожек или под деревьями, когда остальной сад только просыпается.
Пионы и ирисы — настоящие долгожители. Им нужно лишь солнце, рыхлая почва и защита от застойной влаги. Чтобы цветение было обильным и аккуратным, регулярно удаляйте увядшие бутоны.
⚠ Пионы не переносят соседства с розами — посадите их отдельно, и они будут благодарны.
С июля вступают в силу зверобой, лилии и метельчатые флоксы. Флоксы, кстати, удивительно стойкие: даже в засуху продолжают цвести. Но если вы поливаете их тёплой водой раз в две недели, цветы становятся особенно пышными.
Азиатские лилии — настоящие труженицы: им нужна только рыхлая почва и защита от сильного ветра.
Многолетние астры, очитки и хризантемы закрывают сезон на высокой ноте. Астры цветут до самых заморозков, легко переживают похолодания и красиво сочетаются с декоративными злаками.
Очитки с мясистыми листьями и розовыми соцветиями придают саду объём и фактуру, когда большинство растений уже теряют декоративность.
Комбинируйте растения по высоте: под высокими дельфиниумами посадите средние колокольчики, а ближе к дорожкам — тимьян или барвинок. Так цветники будут выглядеть живыми и наполненными весь сезон.
Многоле́тнее расте́ние — растение, живущее более двух лет.
Сервисный мастер нервничает, когда видит эти машины — они не ломаются. Рассказываем о пяти кроссоверах, которые ездят годами и не просят к ним лезть.