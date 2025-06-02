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Сад, который цветёт сам по себе: подборка лучших многолетников

2:02
Садоводство

Хотите, чтобы сад радовал красками с весны до осени, но не оставлял вас без выходных и сил? Всё реально — если подобрать многолетники, которые не требуют сложного ухода и живут на одном месте много лет.

Ирис
Фото: commons.wikimedia.org by Roburq, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Ирис

Весеннее пробуждение

Пока снег ещё не сошёл, уже начинают распускаться примулы, крокусы и мускари. Эти первоцветы создают яркие акценты у дорожек или под деревьями, когда остальной сад только просыпается.

Май: в центр внимания выходят пионы и ирисы

Пионы и ирисы — настоящие долгожители. Им нужно лишь солнце, рыхлая почва и защита от застойной влаги. Чтобы цветение было обильным и аккуратным, регулярно удаляйте увядшие бутоны.

⚠ Пионы не переносят соседства с розами — посадите их отдельно, и они будут благодарны.

Летние краски без хлопот

С июля вступают в силу зверобой, лилии и метельчатые флоксы. Флоксы, кстати, удивительно стойкие: даже в засуху продолжают цвести. Но если вы поливаете их тёплой водой раз в две недели, цветы становятся особенно пышными.

Азиатские лилии — настоящие труженицы: им нужна только рыхлая почва и защита от сильного ветра.

Осень — и сад снова в цвету

Многолетние астры, очитки и хризантемы закрывают сезон на высокой ноте. Астры цветут до самых заморозков, легко переживают похолодания и красиво сочетаются с декоративными злаками.

Очитки с мясистыми листьями и розовыми соцветиями придают саду объём и фактуру, когда большинство растений уже теряют декоративность.

Секрет вечного цветения — посадка ярусами

Комбинируйте растения по высоте: под высокими дельфиниумами посадите средние колокольчики, а ближе к дорожкам — тимьян или барвинок. Так цветники будут выглядеть живыми и наполненными весь сезон.

Уточнения

Многоле́тнее расте́ние — растение, живущее более двух лет.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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