Гигантский чеснок по сибирскому методу — три подкормки и никакой химии

1:56 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если вы думаете, что огромный чеснок — заслуга особенных сортов, вы будете удивлены. Настоящий секрет — в уходе и точном графике трёх простых подкормок, которые с июня превращают обычную грядку в сборник рекордсменов.

Фото: unsplash.com by Matthew Pilachowski, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Чеснок

Этап 1: соль против болезней и вредителей

Как только появляются стрелки (начало июня), делают солевой полив: 3 ст. л. соли на 10 л воды, по 3 литра раствора на квадратный метр. Такая обработка:

укрепляет иммунитет чеснока;

отпугивает луковую муху и скрытнохоботника.

Важно: проливайте строго по земле, не попадая на листья.

Этап 2: зола для роста луковиц

Через 2 недели вносят зольный настой. Готовят его так:

2 стакана золы заливают 5 л кипятка;

настаивают сутки;

доливают ещё 10 л воды.

Зола насыщает почву калием, ускоряя рост и уплотнение луковицы.

Этап 3: помёт для финишного рывка

В конце июня, за пару недель до начала уборки, — заключительная подкормка: настой куриного помёта (1:15). Он обогащает землю азотом, помогая чесноку завершить вегетацию.

Полив — строго под корень, без попадания на листья, иначе можно получить ожоги.

Важные нюансы

После каждого полива рыхлите почву на 3-4 см — кислород нужен корням не меньше, чем вода.

За 3 недели до уборки полив полностью прекращают. Это позволяет головкам вызреть и улучшает их лёжкость.

В дождливое лето важно организовать дренаж: подсыпьте грядку повыше и сделайте канавки по краям.

Соблюдая этот сибирский метод, вы получите чеснок с мощной, плотной головкой и насыщенным вкусом — без химии и лишних усилий.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).



