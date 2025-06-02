Гигантский чеснок по сибирскому методу — три подкормки и никакой химии

Если вы думаете, что огромный чеснок — заслуга особенных сортов, вы будете удивлены. Настоящий секрет — в уходе и точном графике трёх простых подкормок, которые с июня превращают обычную грядку в сборник рекордсменов.
Как только появляются стрелки (начало июня), делают солевой полив: 3 ст. л. соли на 10 л воды, по 3 литра раствора на квадратный метр. Такая обработка:
укрепляет иммунитет чеснока;
отпугивает луковую муху и скрытнохоботника.
Важно: проливайте строго по земле, не попадая на листья.
Через 2 недели вносят зольный настой. Готовят его так:
2 стакана золы заливают 5 л кипятка;
настаивают сутки;
доливают ещё 10 л воды.
Зола насыщает почву калием, ускоряя рост и уплотнение луковицы.
В конце июня, за пару недель до начала уборки, — заключительная подкормка: настой куриного помёта (1:15). Он обогащает землю азотом, помогая чесноку завершить вегетацию.
Полив — строго под корень, без попадания на листья, иначе можно получить ожоги.
После каждого полива рыхлите почву на 3-4 см — кислород нужен корням не меньше, чем вода.
За 3 недели до уборки полив полностью прекращают. Это позволяет головкам вызреть и улучшает их лёжкость.
В дождливое лето важно организовать дренаж: подсыпьте грядку повыше и сделайте канавки по краям.
Соблюдая этот сибирский метод, вы получите чеснок с мощной, плотной головкой и насыщенным вкусом — без химии и лишних усилий.
Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).
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