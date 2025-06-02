Полили холодной водой? Готовьтесь к горькому урожаю кабачков

Горечь в кабачках — не каприз природы и не вина почвы. Это явный сигнал: растению плохо. Виной — стресс, который провоцирует выработку кукурбитацинов, горьких веществ, накапливающихся в плодах.
Кабачки начинают горчить, если:
резко меняется температура;
слишком жарко на солнце;
не хватает влаги;
полив проводится холодной водой;
рядом растут декоративные тыквы.
Всё это нарушает рост и запускает защитную реакцию — накопление токсичных соединений. Но проблему можно исправить быстро, если не тянуть.
Главное — пересмотреть полив. Кабачки не терпят сухости, но и избыток влаги им не по душе. Оптимально: каждые 4-5 дней по 10-12 л под куст.
Важно, чтобы влага проникала на глубину до 40 см — иначе формируются слабые корни, и растение моментально реагирует на жару.
Поливать следует только тёплой водой (+20-25 °C). Холодная — стресс и усиление горечи.
Жаркий июнь? В полдень обязательно притените кабачки. Подойдут агроволокно или даже старые простыни. Это спасёт листву от ожогов, а почву — от пересыхания.
Мульчирование — третий пункт спасения. Слой травы, соломы или компоста толщиной 7-10 см:
удерживает влагу;
снижает колебания температуры;
подавляет сорняки, мешающие питанию.
Удалите все горькие плоды. После этого опрыскайте кусты раствором молочной сыворотки (1 л на 5 л воды). Это нейтрализует кукурбитацины, и новые завязи вырастут сладкими.
Не сажайте кабачки рядом с декоративными тыквами — перекрёстное опыление усиливает горечь.
И напоследок — выбирайте гибриды с пометкой "устойчивые к стрессу". Они реже страдают и сохраняют вкус даже в сложных погодных условиях.
Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.
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