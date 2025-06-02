Полили холодной водой? Готовьтесь к горькому урожаю кабачков

2:12 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Горечь в кабачках — не каприз природы и не вина почвы. Это явный сигнал: растению плохо. Виной — стресс, который провоцирует выработку кукурбитацинов, горьких веществ, накапливающихся в плодах.

Фото: commons.wikimedia.org by Sanja565658, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Кабачки

Что вызывает горечь

Кабачки начинают горчить, если:

резко меняется температура;

слишком жарко на солнце;

не хватает влаги;

полив проводится холодной водой;

рядом растут декоративные тыквы.

Всё это нарушает рост и запускает защитную реакцию — накопление токсичных соединений. Но проблему можно исправить быстро, если не тянуть.

Полив — без фанатизма, но глубоко

Главное — пересмотреть полив. Кабачки не терпят сухости, но и избыток влаги им не по душе. Оптимально: каждые 4-5 дней по 10-12 л под куст.

Важно, чтобы влага проникала на глубину до 40 см — иначе формируются слабые корни, и растение моментально реагирует на жару.

Поливать следует только тёплой водой (+20-25 °C). Холодная — стресс и усиление горечи.

Спасаем от перегрева

Жаркий июнь? В полдень обязательно притените кабачки. Подойдут агроволокно или даже старые простыни. Это спасёт листву от ожогов, а почву — от пересыхания.

Без мульчи — никуда

Мульчирование — третий пункт спасения. Слой травы, соломы или компоста толщиной 7-10 см:

удерживает влагу;

снижает колебания температуры;

подавляет сорняки, мешающие питанию.

Что делать, если уже горчит

Удалите все горькие плоды. После этого опрыскайте кусты раствором молочной сыворотки (1 л на 5 л воды). Это нейтрализует кукурбитацины, и новые завязи вырастут сладкими.

Не сажайте кабачки рядом с декоративными тыквами — перекрёстное опыление усиливает горечь.

И напоследок — выбирайте гибриды с пометкой "устойчивые к стрессу". Они реже страдают и сохраняют вкус даже в сложных погодных условиях.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.

