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Сочная жимолость на зависть соседям: проверенный способ подкормки

Садоводство

Жимолость — чемпион сезона: её ягоды созревают, когда клубника только цветёт. Но чтобы по-настоящему насладиться урожаем, важно не только выбрать подходящий сорт, но и правильно ухаживать за растением.

Жимолость
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Жимолость

Без соседа — не плодоносит

Главное условие хорошего урожая — перекрёстное опыление. Поэтому кусты высаживают группами, подбирая сорта с одинаковым сроком цветения. Иначе ягоды либо не завяжутся, либо останутся мелкими.

Свет — да, жара — нет

Жимолость любит солнце, но не терпит полуденного зноя. Лучше всего она чувствует себя в местах, где в самый жаркий час её прикрывает лёгкая тень — это спасает листья от ожогов.

Мульча — как спасение от жары

Корни жимолости очень чувствительны к перегреву. Чтобы защитить их, приствольный круг укрывают торфом или перегноем. Такой слой удерживает влагу и поддерживает стабильную температуру почвы.

Земля нужна лёгкая

Тяжёлые глинистые почвы жимолость не любит. Их регулярно рыхлят и улучшают структуру компостом или песком — иначе рост будет вялым, а урожай — скудным.

Подкормки — основа урожая

Жимолость не требует сложной защиты: она почти не болеет и не привлекает вредителей. Весь акцент — на питании:

  • 1-я подкормка - при распускании листьев;

  • 2-я - во время бутонизации;

  • 3-я - когда начинают формироваться завязи.

Раствор удобрений подбирают по инструкции: слабый — для профилактики, насыщенный — для истощённых кустов.

Как и куда вносить удобрения

Подкормки можно вносить под корень или по листу. Во время дождей лучше использовать опрыскивание: это защищает почву от переувлажнения.

Перед внесением удобрений землю рыхлят, а в засуху сначала увлажняют водой — так питательные вещества усваиваются лучше.

После третьей подкормки делают перерыв на три недели, чтобы кусты продолжили развиваться и закладывали почки на будущий урожай.

Следуя этим простым правилам, вы получите сочные, сладкие ягоды уже в начале сезона — задолго до первой клубники.

Уточнения

Жи́молость (лат. Lonícera) — род прямостоячих, вьющихся или ползучих кустарников; типовой род семейства Жимолостные (Caprifoliaceae). 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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