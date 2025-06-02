Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Подвесные корзины оживают: яркие цветы, которые преобразят ваш балкон в летний рай
Италия закрывает двери: жесткие ограничения на поездки для туристов
Продажи XCITE и Vesta встали: в чём промах АвтоВАЗа
Тихая революция на губах: макияж, который привлекает взгляды в лучших традициях
Лимонный бум: этот цитрус затмил яблоко в рейтинге самых полезных продуктов
Как мегалодон съедал 100 000 калорий в день? Удивительные факты о рационе древней акулы
Гофрированные розы: секреты идеального ухода, чтобы они цвели весь сезон
Это как зубы починить: Анна Ковальчук объяснила, как относится к пластике
Иностранные компании и российские мультперсонажи: кто победит в борьбе за лицензии

Скрытые причины, почему дикий виноград захватывает ваши растения — и как с этим бороться

3:32
Садоводство » Плодовые

Дикий виноград (или амурский виноград, как его ещё называют) — быстрорастущее и агрессивное растение, которое может превратиться в настоящую проблему, если не контролировать его рост. Его лианы быстро охватывают ваши деревья, заборы и другие сооружения, затеняя более слабые растения и забирая у них необходимые ресурсы. Если вы столкнулись с этой ситуацией на своей даче, не отчаивайтесь!

Виноград
Фото: creativecommons.org by Sten Porse, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Виноград

Механические методы

Выкорчевывание  

Один из самых действенных способов борьбы с диким виноградом — это его механическое удаление:

  • Копка корней: удалите растения вместе с корнями. Дикий виноград имеет глубокую корневую систему, поэтому повторите процесс выкапывания в несколько этапов. После удаления корней, убедитесь, что вы очистили участок от оставшихся частей.
  • Обрезка: если полное выкорчевывание слишком трудоемко, обрезка растения может быть хорошей альтернативой. Обрежьте лианы на уровне земли, что предотвратит их дальнейший рост. Делайте это несколько раз в сезоне, чтобы истощить корневую систему.

Химические препараты

Если механическое удаление не даёт желаемого результата, вы можете обратиться к химическим средствам:

  • Гербициды: существуют специализированные гербициды, которые направлены на уничтожение многолетних трав и лиан. Выбирайте препараты, которые содержат глифосат или другие системные гербициды. Обязательно следуйте инструкциям на упаковке и принимайте необходимые меры предосторожности, чтобы избежать уничтожения соседствующих растений.
  • Профилактика: чтобы избежать нового роста, обрабатывайте территорию вокруг уничтоженных растений препаратом через 2-3 недели после выкорчевывания или обрезки. Это позволит заблокировать возможность возрождения диких побегов.

Биологические методы

Если вы предпочитаете более экологичные методы, вспомните о биологических способах борьбы с диким виноградом:

  • Сорные растения: вы можете использовать конкурирующие с растением виды, которые смогут затенять или угнетать рост дикого винограда. Например, посаженные рядом высокие цветные культуры или многолетние травы могут помочь в подавлении его роста.
  • Насекомые: Определённые виды насекомых могут помочь в борьбе с восстонавливающимися побегами. Песчаные оси могут повреждать корневую систему львов дикой растительности, помогая вам контролировать её распространение.

Профилактика повторного роста

После того как вы победили дикого винограда, важно предпринять шаги для предотвращения его возвращения:

  • Регулярная обрезка: следите за участком и срезайте любые новые побеги, которые могут появиться. Это правило важно особенно в первые годы.
  • Мульчирование: покрытие почвы слоем мульчи может помочь заблокировать доступ света к семенам, находящимся в почве, предотвратив их прорастание.
  • Тщательный мониторинг: периодически проверяйте участок на наличие диких побегов и сразу принимайте меры при их обнаружении.

Избавиться от дикого винограда на даче может быть непросто, но с применением правильных методов это вполне возможно. Используйте механические и химические методы, а также биологические подходы, чтобы контролировать и предотвращать его распространение.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Нержавейка могла избавить мир от ржавых машин, но почему её не пускают на конвейер
Авто
Нержавейка могла избавить мир от ржавых машин, но почему её не пускают на конвейер Аудио 
Адам и Ева ни при чём: неизвестная популяция людей отделилась 40 000 лет назад
Наука и техника
Адам и Ева ни при чём: неизвестная популяция людей отделилась 40 000 лет назад Аудио 
Кабачки копят яд — не из-за почвы, а из-за этих трёх ошибок
Садоводство, цветоводство
Кабачки копят яд — не из-за почвы, а из-за этих трёх ошибок Аудио 
Популярное
Авто для тех, кто не любит СТО: 5 кроссоверов, которые почти не просят вложений

Сервисный мастер нервничает, когда видит эти машины — они не ломаются. Рассказываем о пяти кроссоверах, которые ездят годами и не просят к ним лезть.

Авто для тех, кто не любит СТО: 5 кроссоверов, которые почти не просят вложений
Щуп вытащил — мотор загубил: как привычная проверка масла превращается в ловушку
Щуп вытащил — мотор загубил: как привычная проверка масла превращается в ловушку
Он был там миллионы лет — и мы только сейчас его заметили: загадка океанского дна
Пищевая сода творит чудеса: вот почему её нужно держать не только на кухне
Зеленский ставит кровавые условия: какую цену готова заплатить Россия за мир? Дмитрий Плотников Накануне переговоров в Стамбуле Россия пропустила удар международных террористов Любовь Степушова
Сгорим красиво: как Солнце устроит финальный фейерверк для всей Солнечной системы
Кабачки копят яд — не из-за почвы, а из-за этих трёх ошибок
Лесной монстр с севера: волк, который переписывает законы охоты
Лесной монстр с севера: волк, который переписывает законы охоты
Последние материалы
Подвесные корзины оживают: яркие цветы, которые преобразят ваш балкон в летний рай
Продажи XCITE и Vesta встали: в чём промах АвтоВАЗа
Италия закрывает двери: жесткие ограничения на поездки для туристов
Тихая революция на губах: макияж, который привлекает взгляды в лучших традициях
Лимонный бум: этот цитрус затмил яблоко в рейтинге самых полезных продуктов
Как мегалодон съедал 100 000 калорий в день? Удивительные факты о рационе древней акулы
Гофрированные розы: секреты идеального ухода, чтобы они цвели весь сезон
Это как зубы починить: Анна Ковальчук объяснила, как относится к пластике
Иностранные компании и российские мультперсонажи: кто победит в борьбе за лицензии
Авиацию ждут перемены: новый материал изменит транспортные расходы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.