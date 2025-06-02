Не бойтесь жаркого лета: какие деревья высаживать в это время года

3:35 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Садоводы часто задаются вопросом, можно ли сажать деревья летом. Ответ на этот вопрос зависит от многих факторов, но в целом — да, сажать деревья летом можно. Однако этому процессу следует уделить особое внимание и учитывать некоторые рекомендации. Давайте разберёмся, какие деревья лучше подходит для летней посадки и как правильно их высаживать.

Фото: commons.wikimedia.org by Glysiak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Азиатская груша

Почему и когда сажать деревья летом?

Летняя посадка деревьев может быть отличной альтернативой весенней или осенней, особенно для некоторых растений. Обычно summer — это период, когда почва остаётся теплой, а это значительно способствует укоренению новых саженцев. Корни имеют возможность развиваться, находя влагу даже в более глубоких слоях почвы.

Если вы решили сажать летом, старайтесь выбирать более ранние месяцы, такие как июнь или начало июля. При этом следует избегать высадки в самый разгар жары и засухи — в конце июля и августе.

Какие деревья лучше сажать летом?

Саженцы с открытой корневой системой:

Деревья с открытыми корнями (например, береза, клён) можно высаживать после окончания весенних заморозков. Эти саженцы лучше всего адаптируются к новым условиям и могут прижиться в сухих климатах.

Саженцы в контейнерах:

Деревья в контейнерах (например, яблони, груши и сливы) подходят для летней высадки, так как их корневая система защищена, и они менее подвержены стрессам от пересадки в жаркую погоду. Они начинают активно расти уже через несколько недель после посадки.

Хвойные деревья:

Сосны и ели можно высаживать в начале лета, когда дождливая погода улучшает условия для укоренения. Важно помнить, что хвойные деревья лучше сажать в тень, чтобы предохранить их от солнечных ожогов.

Лиственные деревья:

Деревья, такие как липа, ясень и каштан, также могут быть высажены летом. Эти растения лучше адаптируются к изменениям температур и могут насладиться преимуществами тёплой погоды в первые недели после пересадки.

Как правильно сажать деревья летом?

Подготовка почвы: убедитесь, что земля достаточно рыхлая и обладают хорошей дренажной способностью. Обогащение грунта компостом или перегноем улучшит его питательные свойства. Устранение конкурентов: перед посадкой удалите сорняки и другим растительности с места их расположения. Это снизит конкуренцию за воду и питательные вещества. Полив: после высадки обязательно полейте новые саженцы, чтобы помочь им установить контакт с почвой и устранить воздушные пробки. Важно поддерживать почву достаточно влажной в течение следующих недель. Мульчирование: нанесение слоя мульчи вокруг растений поможет удерживать влагу и снизить температуру почвы. Тень: в первую неделю после посадки стоит прикрывать саженцы от прямых солнечных лучей, чтобы избежать стресса.

Сажать деревья летом возможно и может быть весьма успешным, особенно если учесть особенности корневой системы и тип растения. Выбирайте подходящие виды деревьев и следуйте правилам ухода, чтобы обеспечить здоровый рост ваших новых насаждений. Летняя посадка может стать отличной возможностью разнообразить сад и создать уютный зелёный оазис в вашем дворе!