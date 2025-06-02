Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Она может родить ещё 44 раза: Вероника Степанова о фигуре Самойловой
Сушка белья за пару часов: голландский метод, который работает
Почему фермерская клубника может быть хуже магазинной: неожиданные результаты исследований
Грядка — не джунгли: растения, которые нужно приручить верёвкой
Ты думала, это просто гель… но зеркало показало другую историю
Морской крокодил против большой белой акулы: кто окажется сильнее в схватке
Оно стоило втрое дешевле — и оказалось втрое надёжнее: разоблачаем масла-лидеры
Чипы будущего: Германия сразится за титул лидера
Сколько берпи вы сможете выполнить за минуту? Узнайте свой уровень физической подготовленности

Не бойтесь жаркого лета: какие деревья высаживать в это время года

3:35
Садоводство » Деревья и кустарники

Садоводы часто задаются вопросом, можно ли сажать деревья летом. Ответ на этот вопрос зависит от многих факторов, но в целом — да, сажать деревья летом можно. Однако этому процессу следует уделить особое внимание и учитывать некоторые рекомендации. Давайте разберёмся, какие деревья лучше подходит для летней посадки и как правильно их высаживать.

Азиатская груша
Фото: commons.wikimedia.org by Glysiak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Азиатская груша

Почему и когда сажать деревья летом?

Летняя посадка деревьев может быть отличной альтернативой весенней или осенней, особенно для некоторых растений. Обычно summer — это период, когда почва остаётся теплой, а это значительно способствует укоренению новых саженцев. Корни имеют возможность развиваться, находя влагу даже в более глубоких слоях почвы.

Если вы решили сажать летом, старайтесь выбирать более ранние месяцы, такие как июнь или начало июля. При этом следует избегать высадки в самый разгар жары и засухи — в конце июля и августе.

Какие деревья лучше сажать летом?

Саженцы с открытой корневой системой:

  • Деревья с открытыми корнями (например, береза, клён) можно высаживать после окончания весенних заморозков. Эти саженцы лучше всего адаптируются к новым условиям и могут прижиться в сухих климатах.

Саженцы в контейнерах:

  • Деревья в контейнерах (например, яблони, груши и сливы) подходят для летней высадки, так как их корневая система защищена, и они менее подвержены стрессам от пересадки в жаркую погоду. Они начинают активно расти уже через несколько недель после посадки.

Хвойные деревья:

  • Сосны и ели можно высаживать в начале лета, когда дождливая погода улучшает условия для укоренения. Важно помнить, что хвойные деревья лучше сажать в тень, чтобы предохранить их от солнечных ожогов.

Лиственные деревья:

  • Деревья, такие как липа, ясень и каштан, также могут быть высажены летом. Эти растения лучше адаптируются к изменениям температур и могут насладиться преимуществами тёплой погоды в первые недели после пересадки.

Как правильно сажать деревья летом?

  1. Подготовка почвы: убедитесь, что земля достаточно рыхлая и обладают хорошей дренажной способностью. Обогащение грунта компостом или перегноем улучшит его питательные свойства.
  2. Устранение конкурентов: перед посадкой удалите сорняки и другим растительности с места их расположения. Это снизит конкуренцию за воду и питательные вещества.
  3. Полив: после высадки обязательно полейте новые саженцы, чтобы помочь им установить контакт с почвой и устранить воздушные пробки. Важно поддерживать почву достаточно влажной в течение следующих недель.
  4. Мульчирование: нанесение слоя мульчи вокруг растений поможет удерживать влагу и снизить температуру почвы.
  5. Тень: в первую неделю после посадки стоит прикрывать саженцы от прямых солнечных лучей, чтобы избежать стресса.

Сажать деревья летом возможно и может быть весьма успешным, особенно если учесть особенности корневой системы и тип растения. Выбирайте подходящие виды деревьев и следуйте правилам ухода, чтобы обеспечить здоровый рост ваших новых насаждений. Летняя посадка может стать отличной возможностью разнообразить сад и создать уютный зелёный оазис в вашем дворе! 

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Покупатели в ярости, дилеры в убытке: россияне массово возвращают китайские автомобили
Авто
Покупатели в ярости, дилеры в убытке: россияне массово возвращают китайские автомобили Аудио 
Лесной монстр с севера: волк, который переписывает законы охоты
Домашние животные
Лесной монстр с севера: волк, который переписывает законы охоты Аудио 
Остановка через 6 недель: немецкие автозаводы оказались на грани из-за Китая
Экономика и бизнес
Остановка через 6 недель: немецкие автозаводы оказались на грани из-за Китая Аудио 
Популярное
Авто для тех, кто не любит СТО: 5 кроссоверов, которые почти не просят вложений

Сервисный мастер нервничает, когда видит эти машины — они не ломаются. Рассказываем о пяти кроссоверах, которые ездят годами и не просят к ним лезть.

Авто для тех, кто не любит СТО: 5 кроссоверов, которые почти не просят вложений
Щуп вытащил — мотор загубил: как привычная проверка масла превращается в ловушку
Щуп вытащил — мотор загубил: как привычная проверка масла превращается в ловушку
Он был там миллионы лет — и мы только сейчас его заметили: загадка океанского дна
Пищевая сода творит чудеса: вот почему её нужно держать не только на кухне
Зеленский ставит кровавые условия: какую цену готова заплатить Россия за мир? Дмитрий Плотников Накануне переговоров в Стамбуле Россия пропустила удар международных террористов Любовь Степушова
Сгорим красиво: как Солнце устроит финальный фейерверк для всей Солнечной системы
Кабачки копят яд — не из-за почвы, а из-за этих трёх ошибок
Лесной монстр с севера: волк, который переписывает законы охоты
Лесной монстр с севера: волк, который переписывает законы охоты
Последние материалы
Чипы будущего: Германия сразится за титул лидера
Оно стоило втрое дешевле — и оказалось втрое надёжнее: разоблачаем масла-лидеры
Сколько берпи вы сможете выполнить за минуту? Узнайте свой уровень физической подготовленности
Ночной кислородный генератор: почему тёщин язык должен быть в каждом доме
Простой рецепт, взрывной вкус: скумбрия на гриле, которая заменит шашлык этим летом
Не потратили ни копейки во время путешествия: молодая пара не платила за жильё в Австралии целых три месяца
Карта или мясо? США требуют от Южной Кореи убрать барьеры
Коджима назвал новый фильм Миссия невыполнима картиной о спасении самого кинематографа
Грядка с характером: что сажают дачники, которые не носятся с лейкой
Весенние луковичные отцвели: какие растения сажать дальше, чтобы сад не пустовал
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.