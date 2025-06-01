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Весенние луковичные отцвели: какие растения сажать дальше, чтобы сад не пустовал

Садоводство » Цветы

Весна — это время, когда наши сады оживают яркими цветами весенних луковичных растений, таких как тюльпаны, нарциссы и гиацинты. Однако после того, как их цветение закончено, многие садоводы задают себе вопрос: что же сажать дальше? Чтобы ваш сад продолжал радовать глаз, важно правильно выбрать растения для следующего этапа. 

Гейхера
Фото: Own work by Acabashi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Гейхера

Летние цветы

После того, как отцвели весенние луковичные хорошим вариантом могут стать летние цветы, которые способны заполнить пустоты и продолжить цветение в течение лета:

  • Астры: эти цветы будут радовать вас яркими оттенками и цветением с конца лета до осени. Их можно сажать как семенами, так и рассадой.
  • Цинии: цинии — это красочные цветы, которые растут быстро и легко. Они отлично подходят для создания ярких композиций.
  • Гладиолусы: эти луковичные цветы прекрасно смотрятся в любом саду и легко выращиваются. Высаживайте их в конце весны после того, как луковицы весенних растений отцветут.

Овощи

После весенних луковичных вы можете использовать освободившееся место для посадки овощей. Многие холодостойкие культуры могут расти на одном и том же участке, где росли луковицы:

  • Редис: эта быстрая культура готова к сбору уже через 3-4 недели после высадки. Вы можете садить редис несколько раз за сезон.
  • Салаты и шпинат: листовые салаты и шпинат — отличные культуры для летнего тепла. Они растут быстро и обеспечивают свежую зелень для салатов.
  • Морковь и свёкла: поздние сорта моркови и свеклы можно высевать сразу после того, как освободится место.

Травы

Травы могут стать отличным дополнением к вашему саду и помогут продлить сезон свежести и аромата:

  • Базилик: этот ароматный растение не только удобно использовать на кухне, но и радует своим зеленым цветом в саду.
  • Петрушка и укроп: эти травы легко выращиваются и могут стать отличным дополнением к вашему огороду.
  • Череда: в это время года можно подсеять череду на освободившееся место — она добавит красок и аромата.

Декоративные растения

После весенних луковичных можно сажать декоративные растения, которые будут радовать глаз в течение всего лета:

  • Петунии: эти яркие цветы могут стать ярким акцентом на фоне вашей клумбы. Они требуют немного ухода и будут цвести до первых заморозков.
  • Лаванда: это не только декоративное, но и ароматное растение. Лаванда придаст вашему саду особый шарм и будет привлекать пчел и бабочек.
  • Гейхера: гейхера — это многолетник, который радует разнообразием оттенков и сможет украсить ваш сад на протяжении всего сезона.

После цветения весенних луковичных у вас есть отличная возможность заполнить пустоты в саду новыми растениями. Будь то летние цветы, овощи, травы или декоративные растения — выбор велик! Правильно подобранные культуры не только помогут сделать ваш сад более привлекательным, но и позволят вам получать плоды своего труда в течение всего лета. Начните планировать свои посадки уже сегодня, и ваш сад будет радовать вас своим великолепием круглый год!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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