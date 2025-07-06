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Не дайте растениям сгореть: как спасти теплицу в последний момент даже в самый жаркий день

Жара в теплице снижает урожайность: 9 способов защитить растения от перегрева
Садоводство

Жара в теплице губит урожай? Делимся 9 проверенными способами как спасти растения от перегрева.

Теплица
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Теплица

Чем опасна жара

Сильный перегрев приводит к опадению завязей, стерильности пыльцы, ожогам листьев и угнетению корней. Результат — потеря урожая.

У каждой культуры свои требования:

  • Теплолюбивые (томаты, перец, огурцы): днем: +22...+28°C, ночью: +16...+20°C;
  • Холодостойкие (капуста): днем: +15...+22°C, ночью: +7...+16°C;
  • Умеренные (морковь, лук): днем: +14...+22°C, ночью: +15...+20°C.

При совместном выращивании культур выбирайте растения с одинаковыми требованиями к микроклимату.

Почему теплица превращается в печь

Все дело в ошибках конструкции теплицы.

  • Мало форточек (нужно минимум 25% от площади теплицы);
  • Неудачное расположение: солнечный участок без ветра;
  • Прозрачные материалы: поликарбонат/стекло пропускают 90% света.

Затенения

Сетки

Для томатов/перцев — плотность 50–70% (крепят снаружи). Внутри теплицы — 45–50%. Золотое правило: сетка плотностью >90% растениям вредит.

Покраска стен

Водоэмульсионка, смес извести с молоком или меловой раствор (200 г/10 л воды). Слой должен пропускать ~60% света.

Живые ширмы

Высадите с южной стороны вьющиеся растения (виноград, ипомея).

Вентиляция — ваш главный союзник 

  • Естественная: открывайте форточки на разном уровне утром/вечером;
  • Принудительная: установите вентиляторы под потолком или термоприводы на форточки (срабатывают автоматически)

Влажность и полив

  1. Полив только утром/вечером + капельные системы;
  2. Увлажнение дорожек: разбрызгивайте 5–8 л воды на 1 м²;
  3. Подсыпайте влажные опилки;
  4. Обязательно проветривайте;
  5. Ёмкости с водой: бочки с холодной водой днем охлаждают воздух, ночью отдают тепло.

Ошибки, которые губят урожай

  • Полное затенение: растения чахнут без света.
  • Перелив: чрезмерный полив вызывает грибок, гниль корней и засоление почвы. Контролируйте влажность.

Уточнения

Тепли́ца — отапливаемый или автономный парник для круглогодичного или внесезонного выращивания тепличных культур и рассады.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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