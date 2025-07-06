Не дайте растениям сгореть: как спасти теплицу в последний момент даже в самый жаркий день
Жара в теплице снижает урожайность: 9 способов защитить растения от перегрева
Жара в теплице губит урожай? Делимся 9 проверенными способами как спасти растения от перегрева.
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Теплица
Чем опасна жара
Сильный перегрев приводит к опадению завязей, стерильности пыльцы, ожогам листьев и угнетению корней. Результат — потеря урожая.
У каждой культуры свои требования:
- Теплолюбивые (томаты, перец, огурцы): днем: +22...+28°C, ночью: +16...+20°C;
- Холодостойкие (капуста): днем: +15...+22°C, ночью: +7...+16°C;
- Умеренные (морковь, лук): днем: +14...+22°C, ночью: +15...+20°C.
При совместном выращивании культур выбирайте растения с одинаковыми требованиями к микроклимату.
Почему теплица превращается в печь
Все дело в ошибках конструкции теплицы.
- Мало форточек (нужно минимум 25% от площади теплицы);
- Неудачное расположение: солнечный участок без ветра;
- Прозрачные материалы: поликарбонат/стекло пропускают 90% света.
Затенения
Сетки
Для томатов/перцев — плотность 50–70% (крепят снаружи). Внутри теплицы — 45–50%. Золотое правило: сетка плотностью >90% растениям вредит.
Покраска стен
Водоэмульсионка, смес извести с молоком или меловой раствор (200 г/10 л воды). Слой должен пропускать ~60% света.
Живые ширмы
Высадите с южной стороны вьющиеся растения (виноград, ипомея).
Вентиляция — ваш главный союзник
- Естественная: открывайте форточки на разном уровне утром/вечером;
- Принудительная: установите вентиляторы под потолком или термоприводы на форточки (срабатывают автоматически)
Влажность и полив
- Полив только утром/вечером + капельные системы;
- Увлажнение дорожек: разбрызгивайте 5–8 л воды на 1 м²;
- Подсыпайте влажные опилки;
- Обязательно проветривайте;
- Ёмкости с водой: бочки с холодной водой днем охлаждают воздух, ночью отдают тепло.
Ошибки, которые губят урожай
- Полное затенение: растения чахнут без света.
- Перелив: чрезмерный полив вызывает грибок, гниль корней и засоление почвы. Контролируйте влажность.
Уточнения
Тепли́ца — отапливаемый или автономный парник для круглогодичного или внесезонного выращивания тепличных культур и рассады.
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Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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