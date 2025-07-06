Не дайте растениям сгореть: как спасти теплицу в последний момент даже в самый жаркий день

Жара в теплице снижает урожайность: 9 способов защитить растения от перегрева

Жара в теплице губит урожай? Делимся 9 проверенными способами как спасти растения от перегрева.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Теплица

Чем опасна жара

Сильный перегрев приводит к опадению завязей, стерильности пыльцы, ожогам листьев и угнетению корней. Результат — потеря урожая.

У каждой культуры свои требования:

Теплолюбивые (томаты, перец, огурцы): днем: +22...+28°C, ночью: +16...+20°C;

Холодостойкие (капуста): днем: +15...+22°C, ночью: +7...+16°C;

Умеренные (морковь, лук): днем: +14...+22°C, ночью: +15...+20°C.

При совместном выращивании культур выбирайте растения с одинаковыми требованиями к микроклимату.

Почему теплица превращается в печь

Все дело в ошибках конструкции теплицы.

Мало форточек (нужно минимум 25% от площади теплицы);

Неудачное расположение: солнечный участок без ветра;

Прозрачные материалы: поликарбонат/стекло пропускают 90% света.

Затенения

Сетки

Для томатов/перцев — плотность 50–70% (крепят снаружи). Внутри теплицы — 45–50%. Золотое правило: сетка плотностью >90% растениям вредит.

Покраска стен

Водоэмульсионка, смес извести с молоком или меловой раствор (200 г/10 л воды). Слой должен пропускать ~60% света.

Живые ширмы

Высадите с южной стороны вьющиеся растения (виноград, ипомея).

Вентиляция — ваш главный союзник

Естественная: открывайте форточки на разном уровне утром/вечером;

Принудительная: установите вентиляторы под потолком или термоприводы на форточки (срабатывают автоматически)

Влажность и полив

Полив только утром/вечером + капельные системы; Увлажнение дорожек: разбрызгивайте 5–8 л воды на 1 м²; Подсыпайте влажные опилки; Обязательно проветривайте; Ёмкости с водой: бочки с холодной водой днем охлаждают воздух, ночью отдают тепло.

Ошибки, которые губят урожай

Полное затенение: растения чахнут без света.

Перелив: чрезмерный полив вызывает грибок, гниль корней и засоление почвы. Контролируйте влажность.

Уточнения

Тепли́ца — отапливаемый или автономный парник для круглогодичного или внесезонного выращивания тепличных культур и рассады.

