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Кто бы мог подумать, что привычное молоко из холодильника может стать настоящей находкой для дачника? Но именно оно способно не только подкормить растения, но и защитить томаты от грибка, гнили и тли. Звучит странно? А вот и нет — этот метод проверен, прост и безопасен.

Томат
Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Томат

Универсальное средство

Молоко действует сразу на нескольких фронтах. Во-первых, оно насыщает растения кальцием, который укрепляет их структуру и делает устойчивыми к болезням. Во-вторых, сахара и белки из молока создают питательную среду для полезных микроорганизмов в почве. А ещё молоко работает как натуральный фунгицид, сдерживающий мучнистую росу и другие грибки.

Как приготовить молочный раствор

Всё просто: смешайте холодное цельное молоко с водой в пропорции 1:1. Под каждое растение достаточно 200 мл этой смеси. Она укрепляет корни и предохраняет от гниения.

Хотите больше? Разведите молоко с водой и залейте в пульверизатор — опрыскайте листья томатов, и тля сбежит. Главное — обрабатывать регулярно и по необходимости.

Ещё один плюс

Молоко — это не только питание, но и гигиена. Им можно обрабатывать садовые инструменты, снижая риск переноса инфекций с одного растения на другое. И всё это — без химии и затрат.

Помните

  • Используйте только цельное молоко — оно питательнее.
  • Поливайте растения под корень.
  • Обрабатывайте листья от вредителей с помощью молочного спрея.
  • Не забывайте про регулярность.

И вот вы уже не просто дачник, а почти садовый алхимик.

Уточнения

Молоко́ — питательная жидкость, вырабатываемая молочными железами самок млекопитающих во время лактации.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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