Тля бежит в панике: аптечный продукт превращает сад в зону, свободную от вредителей

Трудно поверить, но обычный медицинский спирт может спасти ваш сад от полной катастрофы. Тля — маленький, но крайне прожорливый враг. Она способна за несколько дней превратить зелёную грядку в безжизненные стебли. Но есть одно простое средство, о котором знают не все.
Чтобы приготовить рабочий раствор, нужно смешать спирт с водой в пропорции 1:3. Полученную жидкость заливают в пульверизатор и тщательно обрабатывают заражённые растения. Особое внимание — внутренней стороне листьев, именно там прячутся насекомые.
Важно: обработку лучше проводить в пасмурную погоду или вечером, чтобы избежать ожогов на листьях. Молодые побеги и чувствительные культуры требуют осторожности — сперва протестируйте средство на небольшом участке.
Не хотите использовать спирт? Есть ещё один союзник — нашатырный спирт. Он тоже быстро справляется с тлёй, а стоит буквально копейки.
Как приготовить раствор:
Раствор нужно хорошо перемешать и распылить на заражённые листья. Повторяйте процедуру раз в 5-7 дней.
Спирт разрушает защитную оболочку тли, моментально обезвоживая вредителей. Аммиак действует аналогично и дополнительно отпугивает насекомых запахом. Оба средства эффективны с первого применения.
Для стойкого эффекта сочетайте обработку с механическим удалением и привлечением насекомых-хищников. Постоянство — ваш лучший друг в этой борьбе.
Тли (лат. Aphidoidea) — надсемейство насекомых из отряда полужесткокрылых (Hemiptera). Ранее рассматривались в отряде равнокрылых (Homoptera).
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