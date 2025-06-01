Тля бежит в панике: аптечный продукт превращает сад в зону, свободную от вредителей

1:51 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Трудно поверить, но обычный медицинский спирт может спасти ваш сад от полной катастрофы. Тля — маленький, но крайне прожорливый враг. Она способна за несколько дней превратить зелёную грядку в безжизненные стебли. Но есть одно простое средство, о котором знают не все.

Фото: flickr.com by S. Rae, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Тля

Спирт против тли: просто, быстро и эффективно

Чтобы приготовить рабочий раствор, нужно смешать спирт с водой в пропорции 1:3. Полученную жидкость заливают в пульверизатор и тщательно обрабатывают заражённые растения. Особое внимание — внутренней стороне листьев, именно там прячутся насекомые.

Важно: обработку лучше проводить в пасмурную погоду или вечером, чтобы избежать ожогов на листьях. Молодые побеги и чувствительные культуры требуют осторожности — сперва протестируйте средство на небольшом участке.

Альтернатива — аммиак

Не хотите использовать спирт? Есть ещё один союзник — нашатырный спирт. Он тоже быстро справляется с тлёй, а стоит буквально копейки.

Как приготовить раствор:

Вода — 10 литров

Аммиак — 2 столовые ложки

Жидкое мыло — 1 столовая ложка

Раствор нужно хорошо перемешать и распылить на заражённые листья. Повторяйте процедуру раз в 5-7 дней.

Почему это работает

Спирт разрушает защитную оболочку тли, моментально обезвоживая вредителей. Аммиак действует аналогично и дополнительно отпугивает насекомых запахом. Оба средства эффективны с первого применения.

Подсказка: комбинируйте методы

Для стойкого эффекта сочетайте обработку с механическим удалением и привлечением насекомых-хищников. Постоянство — ваш лучший друг в этой борьбе.

Уточнения

Тли (лат. Aphidoidea) — надсемейство насекомых из отряда полужесткокрылых (Hemiptera). Ранее рассматривались в отряде равнокрылых (Homoptera).

