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Не упустите шанс: 8 овощей для посадки в начале лета — соберите урожай уже этой осенью

3:07
Садоводство » Овощи

Начало лета — это время, когда ваши огородные планы могут стать реальностью, даже если вы не успели посадить все овощи весной. Не стоит отчаиваться, если в вашем саду еще пусто. Есть множество культур, которые можно высаживать в начале лета и ждать плодов в течение следующего сезона. Давайте рассмотрим, какие овощи можно посадить в это время.

Грядки на огороде
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Грядки на огороде

Редис

Редис — одна из самых быстрых культур, которую можно вырастить за rekordные 3-4 недели. Весной его часто сажают, но в начале лета это тоже возможно! Вы можете сажать разные сорта редиса, чтобы продолжать собирать урожай на протяжении всего лета.

Салат

Листовой салат — еще одна быстрая культура, которая прекрасно растет в теплом климате. Листья салата созревают за 4-6 недель, и его можно высаживать на протяжении всего лета, чтобы иметь постоянный запас свежих салатов. Попробуйте разные сорта: от ромен до рукколы!

Брокколи и цветная капуста

Посев брокколи и цветной капусты в начале лета позволит собрать урожай осенью. Эти культуры неплохо выдерживают тепло и при правильном уходе дадут отличный результат. Убедитесь, что в вашем огороде достаточно места, чтобы растения могли разрастись.

Горох

Хотя большинство людей сажают горох весной, вы все равно можете вырастить этот зеленый деликатес летом. Посев гороха в начале июня даст вам возможность собирать сладкие стручки к концу августа или в начале сентября.

Картофель

Если вы еще не успели посадить картофель, сейчас самое время! Поздние сорта картофеля хорошо растут и могут быть готовы к сбору урожая осенью. Просто выберите подходящие сорта и убедитесь, что вы обеспечите растения достаточным количеством влаги.

Кабачки и тыквы

Кабачки и определенные сорта тыквы можно сажать даже в начале лета. Обычно они растут очень быстро и приносят щедрый урожай. Они также любят тепло и солнце, поэтому обязательно выбирайте солнечные места в своем саду.

Фасоль

Фасоль — еще одна культура, которую можно высаживать летом. Она быстро растет и требует минимального ухода. Вы можете сажать как кустовую, так и вьющуюся фасоль в первой половине лета для сбора урожая к осени.

Свёкла

Свекла — это отличный вариант для начала лета, так как она быстро растет и хорошо переносит жару. Оптимально сажать её в июне, чтобы собрать урожай в конце лета или в начале осени.

Начало лета предоставляет множество возможностей для тех, кто хочет получить свежие овощи. Не упустите шанс заняться садоводством даже сейчас, сажая культуры, которые могут стать основой для ваших летних и осенних блюд. Используйте каждый кусочек своего сада, радуйтесь каждому дню и собирайте щедрый урожай! 

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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