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Цвет, который отпугивает: 5 простых приёмов, как защитить ваш сад от голубей

2:47
Садоводство » Советы

Когда разговор заходит о садоводстве, многие садоводы сталкиваются с нежелательными гостями — голубями. Эти птицы могут не только испортить внешний вид вашего сада своими экскрементами, но и стать переносчиками болезней, а также разрушить ваши любимые растения. Но есть решение, которое удивит вас своей простотой и эффективностью! 

Голуби
Фото: Own work by Ruggero Turra, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Голуби

Почему голуби — это проблема?

Голуби — это созидатели хаоса в саду. Их кислотные экскременты могут повредить поверхности, а постоянное присутствие отпугивает полезных обитателей, таких как опылители и певчие птицы. Гораздо хуже то, что голуби могут носить в себе болезни, которые передаются человеку. Неоспоримо, что пора находить способы борьбы с ними!

Вот что может помочь: красный цвет!

Недавние исследования поведенческих особенностей птиц показывают, что ярко-красный цвет особенно не нравится голубям. Их глаза чувствительны к контрастам и движению, и если в вашем саду появятся красные элементы, голуби переключат внимание на более спокойные места. Исследования показали, что зелёные и коричневые цвета, напротив, могут их заинтересовать!

Как использовать красный цвет в саду?

Есть множество креативных способов применения красного в вашем саду:

  • Яркие красные цветочные горшки: разместите их на подоконниках или в уголках, где голуби, возможно, часто сидят.
  • Красные ленты или флажки: прикрепите их к веткам деревьев или палкам — они будут развеваться на ветру и активно отпугивать птиц.
  • Стильная садовая мебель: красные стулья или другой декор не только станут стилистическим акцентом вашего сада, но и помогут держать голубей на расстоянии.
  • Зеркала и отражающие предметы: красные зеркала, повешенные на деревьях или расположенные на земле, создадут двойной эффект — цвет и отражение, что станет настоящей преградой для голубей.

Другие варианты и хитрости

Кроме красного, ярко-жёлтый цвет также может отпугнуть голубей, но не забывайте: белый привлекает их внимание, особенно когда светит солнце. Избегайте смешивания слишком многих цветов — это создаст визуальный хаос и сделает сад непривлекательным не только для птиц, но и для вас!

Сочетайте естественные методы

Не забывайте комбинировать цветовые решения с другими натуральными методами. Простые и надежные способы, такие как установка мешков с крапивой или использование натуральных елей, помогут совместно создать эффективный защитный экран!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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