Натуральная броня для ваших растений: элексир из этого сорняка избавляет все грядки от вредителей

Забудьте о дорогих магазинных удобрениях. Прямо под ногами растет настоящий природный энергетик для ваших растений — обычная крапива.
Хотите дать растениям полезные вещества прямо через листья? Возьмите горсть хорошо высушенных крапивных листьев.
Залейте сухую крапиву литром горячей воды. Не кипятком! Дайте настояться, пока жидкость полностью остынет естественным образом.
Процедите охлажденную жидкость и сразу перелейте в опрыскиватель. Аккуратно обработайте листья растений этим полезным составом рано утром или вечером. Идеально для капусты, салатов, ослабленных растений.
Если классический настой пахнет слишком резко, попробуйте этот ускоренный метод.
Добавьте в воду пару ложек сахара или стакан старого варенья. Это пища для бактерий. Влейте туда же около 100 мл раствора со специальными микробами. (ЭМ-препараты). Тщательно перемешайте все компоненты.
Поставьте в тепло. Через неделю ароматное удобрение будет готово к применению. Разводите так же, как классический настой (1:10). Запах будет приятным, дрожжевым.
Крапи́ва (лат. Urtíca) — род цветковых растений семейства Крапивные (Urticaceae).
Океаны светятся зелёным, но за этим красивым явлением скрывается разрушительный процесс, меняющий морские экосистемы. Учёные бьют тревогу.