Натуральная броня для ваших растений: элексир из этого сорняка избавляет все грядки от вредителей

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Крапива как натуральное удобрение: эффективная подкормка без химии и затрат
2:17
Садоводство

Забудьте о дорогих магазинных удобрениях. Прямо под ногами растет настоящий природный энергетик для ваших растений — обычная крапива.

Крапива
Фото: commons.wikimedia.org by Dinkum, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Крапива

Классический настой — основа основ

  1. Сорвите свежую крапиву (лучше до цветения) и крупно порубите ее. Возьмите свежую крапиву и крупно ее порежьте. Наполните ею подходящую емкость (пластиковое ведро, бочку) примерно на 2/3 не утрамбовывая.
  2. Залейте массу водой, оставив немного места до края. Накройте неплотно крышкой или сеткой и поставьте в теплом месте 1-2 недели до готовности (смесь будет пузыриться и пахнуть). Готовый настой станет темным, а крапива осядет.
  3. Перед использованием разведите литр получившейся жидкости в ведре чистой воды. Поливайте растения под корень, выливая примерно по 1 литру этого питательного раствора под каждый куст. Отличная подкормка для томатов, огурцов, перцев.

Витаминный душ для листьев — быстрая подпитка

Хотите дать растениям полезные вещества прямо через листья? Возьмите горсть хорошо высушенных крапивных листьев.

Залейте сухую крапиву литром горячей воды. Не кипятком! Дайте настояться, пока жидкость полностью остынет естественным образом.

Процедите охлажденную жидкость и сразу перелейте в опрыскиватель. Аккуратно обработайте листья растений этим полезным составом рано утром или вечером. Идеально для капусты, салатов, ослабленных растений.

Ароматная ферментация — быстро и без запаха

Если классический настой пахнет слишком резко, попробуйте этот ускоренный метод.

Добавьте в воду пару ложек сахара или стакан старого варенья. Это пища для бактерий. Влейте туда же около 100 мл раствора со специальными микробами. (ЭМ-препараты). Тщательно перемешайте все компоненты.

Поставьте в тепло. Через неделю ароматное удобрение будет готово к применению. Разводите так же, как классический настой (1:10). Запах будет приятным, дрожжевым.

Уточнения

Крапи́ва (лат. Urtíca) — род цветковых растений семейства Крапивные (Urticaceae).
 

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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