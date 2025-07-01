Муравьи объявили войну: натуральный план-месть, который сработает быстрее, чем тапок

2:04 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Тихий сад превратился в поле боя? Назойливые муравьи атакуют, но травить их химией — не лучший выход. Есть экологичные способы вернуть мир в сад, не нарушая природного баланса.

Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Муравей

Специи

Ароматы специй становятся невидимым щитом. Рассыпьте вдоль дорожек корицу, молотый перец или кофейную гущу. Корица, молотый перец или кофейная гуща, рассыпанные вдоль тропинок, создают барьер, который насекомые не рискнут преодолеть.

Листья томатов — не только удобрение

Разложите ботву возле грядок. Разложенная возле грядок ботва отпугивает непрошеных гостей резким запахом, одновременно обогащая почву полезными веществами.

Рыхление

Муравейники теряют неприступность при регулярном вмешательстве. Не давайте им покоя. Аккуратное взрыхление почвы вокруг гнёзд заставит колонии искать более спокойные участки.

Вода

Вода становится неожиданным союзником. Обнаружили ходы? Кипяток, залитый в обнаруженные ходы, эффективен, но требует осторожности: важно не повредить корни растений.

Десерт для муравьев

Сладкие ловушки отвлекают внимание. Поставьте вдали от ценных посадок. Открытые ёмкости с сиропом, размещённые вдали от грядок, переманивают рабочих особей, снижая их активность в нужных зонах.

Растения-защитники

Посадите по границам участка мяту, лаванду или чеснок, высаженные. Они маскируют привлекательные для муравьёв ароматы.

Древесная зола

Многофункциональный инструмент. Рассыпьте у оснований. Посыпанная вокруг стволов, она не только блокирует пути насекомых, но и насыщает землю микроэлементами.

Масляные преграды

Несколько капель эфирного масла гвоздики или чайного дерева на муравьиных тропах заставят их сменить маршрут.

Уточнения

Муравьи́ (лат. Formicidae) — семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых.

