Муравьи объявили войну: натуральный план-месть, который сработает быстрее, чем тапок

Тихий сад превратился в поле боя? Назойливые муравьи атакуют, но травить их химией — не лучший выход. Есть экологичные способы вернуть мир в сад, не нарушая природного баланса.
Ароматы специй становятся невидимым щитом. Рассыпьте вдоль дорожек корицу, молотый перец или кофейную гущу. Корица, молотый перец или кофейная гуща, рассыпанные вдоль тропинок, создают барьер, который насекомые не рискнут преодолеть.
Разложите ботву возле грядок. Разложенная возле грядок ботва отпугивает непрошеных гостей резким запахом, одновременно обогащая почву полезными веществами.
Муравейники теряют неприступность при регулярном вмешательстве. Не давайте им покоя. Аккуратное взрыхление почвы вокруг гнёзд заставит колонии искать более спокойные участки.
Вода становится неожиданным союзником. Обнаружили ходы? Кипяток, залитый в обнаруженные ходы, эффективен, но требует осторожности: важно не повредить корни растений.
Сладкие ловушки отвлекают внимание. Поставьте вдали от ценных посадок. Открытые ёмкости с сиропом, размещённые вдали от грядок, переманивают рабочих особей, снижая их активность в нужных зонах.
Посадите по границам участка мяту, лаванду или чеснок, высаженные. Они маскируют привлекательные для муравьёв ароматы.
Многофункциональный инструмент. Рассыпьте у оснований. Посыпанная вокруг стволов, она не только блокирует пути насекомых, но и насыщает землю микроэлементами.
Несколько капель эфирного масла гвоздики или чайного дерева на муравьиных тропах заставят их сменить маршрут.
Муравьи́ (лат. Formicidae) — семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых.
Пять моделей, на которые лучше не смотреть даже по акции — запчастей нет, перепродажа мучительна, а в салоне будто 2010 год. Уж лучше Веста!