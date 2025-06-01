Июнь — месяц удачи: какие культуры высаживать для богатого урожая

3:12 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

С приходом июня у садоводов начинается время возможностей. Июнь — это не просто месяц, это старт для создания богатого и щедрого осеннего урожая. Что же стоит высаживать сейчас, чтобы летом насладиться сочными овощами и фруктами?

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain посадка дерева

Специалисты утверждают, что сейчас идеальные условия для того, чтобы сажать нежные культуры. Почва прогрелась, а риск заморозков остался в прошлом. По словам эксперта из RHS Garden Harlow Carr, Джо Лофтхауса, «июнь — это отличное время для высадки последних нежных растений, таких как кабачки и тыквы, и для последовательного посева корнеплодных культур, таких как свекла, салат и редис».

Быстрый урожай — для любителей свежего!

Как насчет растений, которые готовы порадовать вас в самые кратчайшие сроки? Овощи, такие как редис и салат, могут дозреть всего за 4-6 недель, что делает лето время настоящих кулинарных экспериментов. Следовательно, ваши усилия за семена не заставят себя ждать!

Но не останавливайтесь на этом! Прямое посев фасоли не только легко, но и выгодно. «Сажая фасоль в июне, вы сможете получить щедрый урожай к концу лета», — отмечает Лофтхаус.

Уверенно в корнеплоды и вьющиеся растения!

Сельдерей и корневой сельдерей также занимают одну из центральных позиций в вашем огороде в этом месяце, однако требуют особого внимания к поливу. Регулярный полив — это залог их успешного роста.

Также не забывайте про вьющиеся культуры, такие как французская фасоль, которая может быть высажена прямо в открытый грунт и принести богатый урожай к концу лета.

Новички? Не переживайте — всё возможно!

Если вы только начинаете свой путь в садоводстве, для вас важно выбрать простые для высадки культуры. «Начните с небольших участков и сажайте только те овощи, которые вам нравятся», — советует Лофтхаус. Покупка готовых растений в садовых центрах станет отличным началом для вашего успешного огорода.

Что стоит помнить в летний период?

Летом важно избегать перегрева и нехватки влаги. Это значит, что лучше всего сажать свежие семена рано утром или в вечерние часы. Полив также играет ключевую роль: обязательно увлажняйте почву перед посевом семян, чтобы поддерживать оптимальные условия для рассады.

Следите за молодыми растениями и старайтесь защищать их от вредителей, таких как слизни. Кроме этого, высаживание бархатцев может помочь в борьбе с нежелательными насекомыми.

Вперёд к новому урожаю!

Июнь — это месяц шанса для всех садоводов! Выращивая овощи и фрукты, вы не только обеспечите себя свежими продуктами, но и создадите вокруг себя атмосферу уюта и тепла. Так что вперед — создавайте свой идеальный огород и радуйтесь каждой минуте, проведенной на даче!