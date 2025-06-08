Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ароматный взрыв без флакона: простая техника с вау-эффектом
Это не киноа и не модная чиа: секрет самого недооценённого гарнира прямо из шкафчика
Топ-10 удивительных фактов о мануле, которые вас поразят
Российские автолюбители массово отказываются от кроссоверов — что выбирают вместо и почему
Сокровища джунглей: археологи нашли города, которых не должно было быть
Правда ли полезен протеиновый йогурт? Или это просто коммерческий ход? Отвечают диетологи
Старость — не слабость: как женщины 60+ захватывают спортзалы
Как не платить за сантехника: инструкции по устранению 5 частых проблем в ванной
Свежая, охлаждённая, мороженая: какой турецкой рыбе отдала предпочтение Россия

Очищаем грядки от вредных токсинов — простой метод без затрат и ядов

1:45
Садоводство

Почва на даче со временем накапливает вредные вещества — остатки химикатов, тяжелые металлы и другие токсины. Это сказывается на здоровье растений и уменьшает урожайность. Но есть природные помощники, которые способны буквально "вычистить" землю и подготовить её к следующему сезону.

Работа в огороде
Фото: Freepik by prostooleh
Работа в огороде

Кто эти природные очистители

Некоторые растения известны своими способностями поглощать и разлагать вредные соединения в почве. Среди них:

  • Фацелия — активно накапливает тяжелые металлы и улучшает структуру земли;

  • Горчица белая — подавляет патогены и обогащает почву азотом;

  • Редька масличная — быстро растёт и способствует разрыхлению почвы, ускоряет разложение органики;

  • Люпин — отличный сидерат, обогащающий землю и очищающий её от токсинов;

  • Эспарцет — улучшает почвенную микрофлору и выводит ядовитые вещества.

Как использовать эти растения

Они высаживаются как сидераты — после сбора основного урожая или перед посевом следующей культуры. Растения быстро набирают зелёную массу, а затем их скашивают и заделывают в почву. Это улучшает структуру земли, насыщает её питательными веществами и выводит вредные соединения.

Преимущества применения

  • Уменьшается количество болезней у последующих культур;

  • Повышается плодородие почвы;

  • Снижается необходимость в химических удобрениях;

  • Улучшается водо- и воздухообмен в земле.

Когда лучше сажать

Идеальное время — конец лета и осень. Это позволяет растениям накопить максимум полезных веществ и очистить почву к весне.

Уточнения

Токси́н (др.-греч. τοξικός [toxikos] «ядовитый») — яд биологического происхождения.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Из Москвы в Петербург дороже на 50% — поездка между столицами стала роскошью
Туризм
Из Москвы в Петербург дороже на 50% — поездка между столицами стала роскошью Аудио 
Toyota подвинули с трона: кто теперь король надёжности на колёсах — ответ вас удивит
Авто
Toyota подвинули с трона: кто теперь король надёжности на колёсах — ответ вас удивит Аудио 
Машина, после которой не хочется экспериментировать: 95% готовы взять Geely снова
Авто
Машина, после которой не хочется экспериментировать: 95% готовы взять Geely снова Аудио 
Популярное
Стираете при 40 °C? Вы выбрасываете деньги на ветер! Назван лучший режим для стирки

Узнайте, как сократить расходы на стирку, используя профессиональные хитрости. Грамотный температурный режим, оптимизация процесса и экологичные альтернативы помогут сэкономить на коммунальных услугах и сохранить качество одежды.

Стираете при 40 °C? Вы выбрасываете деньги на ветер! Назван лучший режим для стирки
Эти машины берут знающие: не ломаются и не просят денег
Эти машины берут знающие: не ломаются и не просят денег
Он висит на стене — и крадёт ваш интернет: главный враг Wi-Fi нашёлся в каждой квартире
Жадность АвтоВАЗа достигла пика: новая Лада Искра только для богатых
Киев снова с гуманным лицом: тела погибших солдат ВСУ? Спасибо, не надо Дмитрий Плотников В НАТО согласовали крупнейшую программу перевооружения, чтобы не обидеть США Любовь Степушова
Машина, после которой не хочется экспериментировать: 95% готовы взять Geely снова
Выглядят, как премиум, ломаются, как старый чайник: паркетники, которые подведут
Вашингтон в бешенстве. Россия предложила Индии Су-57 с исходным кодом
Вашингтон в бешенстве. Россия предложила Индии Су-57 с исходным кодом
Последние материалы
Ароматный взрыв без флакона: простая техника с вау-эффектом
Это не киноа и не модная чиа: секрет самого недооценённого гарнира прямо из шкафчика
Топ-10 удивительных фактов о мануле, которые вас поразят
Российские автолюбители массово отказываются от кроссоверов — что выбирают вместо и почему
Сокровища джунглей: археологи нашли города, которых не должно было быть
Очищаем грядки от вредных токсинов — простой метод без затрат и ядов
Правда ли полезен протеиновый йогурт? Или это просто коммерческий ход? Отвечают диетологи
Старость — не слабость: как женщины 60+ захватывают спортзалы
Как не платить за сантехника: инструкции по устранению 5 частых проблем в ванной
Свежая, охлаждённая, мороженая: какой турецкой рыбе отдала предпочтение Россия
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.