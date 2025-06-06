Жимолость сбросит ягоды за ночь — и всё из-за одной упущенной мелочи

2:19 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вы ждали урожай, а вместо сочных, налитых ягод жимолость вдруг сбрасывает их, не дав дозреть? Такая проблема знакома многим садоводам. И, как правило, причина не одна. Хорошая новость — почти все из них легко устранить.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Жимолость

Главные причины потери ягод

1. Отсутствие перекрёстного опыления

Жимолость — культура, которая требует наличия разных сортов поблизости. Без перекрёстного опыления завязи просто не удерживаются. Один сорт — мало, нужно минимум два, а лучше три.

Что делать: посадите рядом несколько сортов, цветущих в одно время. Это гарантирует стабильное опыление.

2. Резкие перепады температуры

Весенние заморозки, резкое потепление или холодный ветер во время цветения — всё это влияет на завязь. Растение может "решить", что условия неблагоприятны, и сбросить часть плодов.

Что делать: в холодную весну укрывайте кусты на ночь агроволокном, особенно в фазе цветения.

3. Недостаток влаги

Жимолость любит влагу. Если весна и начало лета выдались сухими, растение просто не справляется — и сбрасывает ягоды.

Что делать: регулярно поливайте, особенно в мае и июне. Один обильный полив раз в 5-7 дней — лучше, чем частое, но поверхностное увлажнение.

4. Переизбыток азота

Чрезмерная подкормка азотными удобрениями провоцирует рост зелёной массы, но вредит плодоношению. Завязи становятся слабыми и быстро опадают.

Что делать: весной — минимум азота, больше фосфора и калия.

5. Неправильная обрезка

Старые, загущённые кусты теряют способность удерживать ягоды. Свет и воздух не проникают вглубь, и завязи просто не развиваются.

Что делать: ежегодно прореживайте кусты, удаляя старые и слабые ветви.

А если уже сбрасывает

Если процесс пошёл — не паникуйте. Удалите повреждённые плоды, усилите полив и дайте растению фосфорно-калийную подкормку. Это может спасти оставшуюся завязь.

Уточнения

Жи́молость (лат. Lonícera) — род прямостоячих, вьющихся или ползучих кустарников; типовой род семейства Жимолостные (Caprifoliaceae).

