Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Когда находишь то самое: Гарик Харламов высказался о браке с Ковальчук
Квадрокоптеры под запретом: путешественник раскрыл удивительную причину, почему над пирамидами майя нельзя летать
Мэр литовского Каунаса продал свой рыбный бизнес в России: что скрывается за сделкой
Во время грозы над тучами вспыхивает нечто опасное — вы этого не увидите с земли
Мужчинам нужны эти 3 упражнения, чтобы не стесняться своего живота: как укрепить пресс за 15 минут
Этот сыр поскрипывает на зубах — и это не случайно: чем сулугуни отличается от других и куда его добавляют
Витаминные патчи: чудо-наклейки или просто очередной миф бьюти-индустрии
Седые волосы исчезают тихо: три ингредиента, один ритуал
Два кота — двойная любовь или двойная разборка за лоток и миску

Жимолость сбросит ягоды за ночь — и всё из-за одной упущенной мелочи

2:19
Садоводство

Вы ждали урожай, а вместо сочных, налитых ягод жимолость вдруг сбрасывает их, не дав дозреть? Такая проблема знакома многим садоводам. И, как правило, причина не одна. Хорошая новость — почти все из них легко устранить.

Жимолость
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Жимолость

Главные причины потери ягод

1. Отсутствие перекрёстного опыления

Жимолость — культура, которая требует наличия разных сортов поблизости. Без перекрёстного опыления завязи просто не удерживаются. Один сорт — мало, нужно минимум два, а лучше три.

Что делать: посадите рядом несколько сортов, цветущих в одно время. Это гарантирует стабильное опыление.

2. Резкие перепады температуры

Весенние заморозки, резкое потепление или холодный ветер во время цветения — всё это влияет на завязь. Растение может "решить", что условия неблагоприятны, и сбросить часть плодов.

Что делать: в холодную весну укрывайте кусты на ночь агроволокном, особенно в фазе цветения.

3. Недостаток влаги

Жимолость любит влагу. Если весна и начало лета выдались сухими, растение просто не справляется — и сбрасывает ягоды.

Что делать: регулярно поливайте, особенно в мае и июне. Один обильный полив раз в 5-7 дней — лучше, чем частое, но поверхностное увлажнение.

4. Переизбыток азота

Чрезмерная подкормка азотными удобрениями провоцирует рост зелёной массы, но вредит плодоношению. Завязи становятся слабыми и быстро опадают.

Что делать: весной — минимум азота, больше фосфора и калия.

5. Неправильная обрезка

Старые, загущённые кусты теряют способность удерживать ягоды. Свет и воздух не проникают вглубь, и завязи просто не развиваются.

Что делать: ежегодно прореживайте кусты, удаляя старые и слабые ветви.

А если уже сбрасывает

Если процесс пошёл — не паникуйте. Удалите повреждённые плоды, усилите полив и дайте растению фосфорно-калийную подкормку. Это может спасти оставшуюся завязь.

Уточнения

Жи́молость (лат. Lonícera) — род прямостоячих, вьющихся или ползучих кустарников; типовой род семейства Жимолостные (Caprifoliaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Кто сильнее льва: 8 животных, которым он не ровня
Домашние животные
Кто сильнее льва: 8 животных, которым он не ровня Аудио 
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин
Здоровье
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин Аудио 
Полили — и как будто заменили растение: жёлтый лук ожил за пару дней
Садоводство, цветоводство
Полили — и как будто заменили растение: жёлтый лук ожил за пару дней Аудио 
Популярное
Кто сильнее льва: 8 животных, которым он не ровня

Лев — грозный хищник, но даже его можно победить. Слон, бегемот, крокодил и не только — рассказываем, кто способен убить льва в схватке один на один.

Кто сильнее льва: 8 животных, которым он не ровня
Российские вузы под ударом: в четырех регионах вскрыта тайная связь с Лондоном
Российские вузы под ударом: в четырех регионах вскрыта тайная связь с Лондоном
ГИБДД висит на хвосте без сирены — это ловушка: разбираемся, как не попасться
Катастрофа, о которой молчит история: на дне Чёрного моря нашли города древних
В НАТО согласовали крупнейшую программу перевооружения, чтобы не обидеть США Любовь Степушова Массированный удар по объектам Украины: ответка за Паутину только началась Дмитрий Плотников
Они выделяют яд: cрочно выбросьте эти 6 вещей из дома
Полили — и как будто заменили растение: жёлтый лук ожил за пару дней
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин
Последние материалы
Этот сыр поскрипывает на зубах — и это не случайно: чем сулугуни отличается от других и куда его добавляют
Витаминные патчи: чудо-наклейки или просто очередной миф бьюти-индустрии
Седые волосы исчезают тихо: три ингредиента, один ритуал
Два кота — двойная любовь или двойная разборка за лоток и миску
С виду всё красиво, а внутри сквозняк — вот где кондиционер превращается в проблему
Топ-5 советов по уходу за автомобилем в летний период
Кажется, кошка ругается матом: вот что значит её резкое шипение
Забудьте про мази и растирки: обычная фольга творит с телом нечто удивительное
Toyota подвинули с трона: кто теперь король надёжности на колёсах — ответ вас удивит
Запрещённые растения: что не стоит сажать на даче, чтобы не попасть под штраф или уголовное наказание
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.