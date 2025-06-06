Пень сгнил, как по волшебству: простой способ, который работает сам

Остался пень, и под ним — разветвлённые корни, которые мешают посадкам, портят вид участка и становятся приютом для вредителей. Казалось бы, без лопаты и физического труда тут не обойтись. Но есть способ, который позволяет убрать корни дерева с минимальными усилиями — буквально без копки.
Корни дерева можно разрушить химически. Не спешите пугаться: речь не о ядах, а о доступных и безопасных веществах, которые эффективно разрушают древесину изнутри.
Лучше всего работает мочевина (карбамид) — удобрение, которое ускоряет гниение древесины и корней.
Просверлите в пне и крупных корнях несколько глубоких отверстий — можно использовать обычную дрель.
Насыпьте внутрь мочевину — 2-3 столовые ложки в каждое отверстие.
Закройте отверстия воском, пластилином или пробками — чтобы не попадала влага.
Оставьте на 2-3 месяца — в это время идёт процесс разложения.
К осени корни становятся мягкими, рыхлыми, и вы легко уберёте остатки, просто разбив их ломом или топором.
Если мочевины под рукой нет, можно использовать поваренную соль (или соду) — но результат будет чуть медленнее:
На каждый литр горячей воды — 5 столовых ложек соли;
Залейте раствор в отверстия и снова закройте их;
Повторяйте процедуру каждые 2 недели.
Такие вещества ускоряют естественное гниение и высушивают ткани дерева изнутри. Без доступа влаги и кислорода корни разрушаются гораздо быстрее, чем если просто ждать годами.
Идеальное время — лето. При тёплой температуре процесс гниения идёт активнее. К осени корневая система перестаёт мешать новым посадкам.
Пень (греч. πίναξ — «балка», др.-инд. — pinakam «дубина, палка») — небольшая часть ствола дерева, срубленного или сломанного.
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