Пень сгнил, как по волшебству: простой способ, который работает сам

2:00 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Остался пень, и под ним — разветвлённые корни, которые мешают посадкам, портят вид участка и становятся приютом для вредителей. Казалось бы, без лопаты и физического труда тут не обойтись. Но есть способ, который позволяет убрать корни дерева с минимальными усилиями — буквально без копки.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Пень

Простой способ: работаем по науке

Корни дерева можно разрушить химически. Не спешите пугаться: речь не о ядах, а о доступных и безопасных веществах, которые эффективно разрушают древесину изнутри.

Лучше всего работает мочевина (карбамид) — удобрение, которое ускоряет гниение древесины и корней.

Инструкция

Просверлите в пне и крупных корнях несколько глубоких отверстий — можно использовать обычную дрель. Насыпьте внутрь мочевину — 2-3 столовые ложки в каждое отверстие. Закройте отверстия воском, пластилином или пробками — чтобы не попадала влага. Оставьте на 2-3 месяца — в это время идёт процесс разложения.

К осени корни становятся мягкими, рыхлыми, и вы легко уберёте остатки, просто разбив их ломом или топором.

Альтернатива — соль и сода

Если мочевины под рукой нет, можно использовать поваренную соль (или соду) — но результат будет чуть медленнее:

На каждый литр горячей воды — 5 столовых ложек соли;

Залейте раствор в отверстия и снова закройте их;

Повторяйте процедуру каждые 2 недели.

Почему это работает

Такие вещества ускоряют естественное гниение и высушивают ткани дерева изнутри. Без доступа влаги и кислорода корни разрушаются гораздо быстрее, чем если просто ждать годами.

Когда лучше начинать

Идеальное время — лето. При тёплой температуре процесс гниения идёт активнее. К осени корневая система перестаёт мешать новым посадкам.

Уточнения

Пень (греч. πίναξ — «балка», др.-инд. — pinakam «дубина, палка») — небольшая часть ствола дерева, срубленного или сломанного.

