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Пень сгнил, как по волшебству: простой способ, который работает сам

2:00
Садоводство

Остался пень, и под ним — разветвлённые корни, которые мешают посадкам, портят вид участка и становятся приютом для вредителей. Казалось бы, без лопаты и физического труда тут не обойтись. Но есть способ, который позволяет убрать корни дерева с минимальными усилиями — буквально без копки.

Пень
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пень

Простой способ: работаем по науке

Корни дерева можно разрушить химически. Не спешите пугаться: речь не о ядах, а о доступных и безопасных веществах, которые эффективно разрушают древесину изнутри.

Лучше всего работает мочевина (карбамид) — удобрение, которое ускоряет гниение древесины и корней.

Инструкция

  1. Просверлите в пне и крупных корнях несколько глубоких отверстий — можно использовать обычную дрель.

  2. Насыпьте внутрь мочевину — 2-3 столовые ложки в каждое отверстие.

  3. Закройте отверстия воском, пластилином или пробками — чтобы не попадала влага.

  4. Оставьте на 2-3 месяца — в это время идёт процесс разложения.

К осени корни становятся мягкими, рыхлыми, и вы легко уберёте остатки, просто разбив их ломом или топором.

Альтернатива — соль и сода

Если мочевины под рукой нет, можно использовать поваренную соль (или соду) — но результат будет чуть медленнее:

  • На каждый литр горячей воды — 5 столовых ложек соли;

  • Залейте раствор в отверстия и снова закройте их;

  • Повторяйте процедуру каждые 2 недели.

Почему это работает

Такие вещества ускоряют естественное гниение и высушивают ткани дерева изнутри. Без доступа влаги и кислорода корни разрушаются гораздо быстрее, чем если просто ждать годами.

Когда лучше начинать

Идеальное время — лето. При тёплой температуре процесс гниения идёт активнее. К осени корневая система перестаёт мешать новым посадкам.

Уточнения

Пень (греч. πίναξ — «балка», др.-инд. — pinakam «дубина, палка») — небольшая часть ствола дерева, срубленного или сломанного.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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