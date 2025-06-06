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Простой полив в июне — и чеснок удивляет размером и хранится всю зиму

1:57
Садоводство

Чеснок — неприхотливый, но благодарный овощ. При хорошем уходе он растёт крепким, крупным и долго хранится. Но именно в июне, когда головки активно формируются, чесноку особенно нужна помощь. Один простой ингредиент в воде для полива может значительно увеличить урожай — и это вовсе не магазинная химия.

Чеснок
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Чеснок

Чем поливать чеснок в июне

Секрет — в зольном растворе. Он укрепляет растения, защищает от болезней и ускоряет рост. В древесной золе много калия и фосфора — именно то, что нужно чесноку в период формирования луковиц.

Как приготовить зольный настой:

  1. Возьмите 1 стакан просеянной древесной золы.

  2. Разведите в 10 литрах тёплой воды.

  3. Дайте настояться 12 часов.

  4. Поливайте под корень, избегая попадания на листья.

Проводите такую подкормку 2 раза в июне — с интервалом 10-14 дней.

Что ещё можно использовать

Если под рукой нет золы, есть не менее эффективная альтернатива — солевой раствор. Он улучшает вкус чеснока, защищает от вредителей и стимулирует рост:

  • 1 столовая ложка соли на 10 литров воды;

  • поливать не чаще одного раза в месяц.

А чтобы усилить эффект, можно добавить немного йода — 10 капель на ведро. Это простой способ повысить иммунитет растения и предотвратить гниение.

Ошибки, которых стоит избегать

  • Не переусердствуйте — подкормки нужны в меру.

  • Не поливайте по жаре — делайте это утром или вечером.

  • Не смешивайте золу с азотными удобрениями — они нейтрализуют друг друга.

Результат, который радует

Уже через пару недель после правильной подкормки листья становятся сочными, мощными, а головки — наливаются. Урожай вдвое больше — и ни следа болезней или вредителей.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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