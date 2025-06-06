Простой полив в июне — и чеснок удивляет размером и хранится всю зиму

Чеснок — неприхотливый, но благодарный овощ. При хорошем уходе он растёт крепким, крупным и долго хранится. Но именно в июне, когда головки активно формируются, чесноку особенно нужна помощь. Один простой ингредиент в воде для полива может значительно увеличить урожай — и это вовсе не магазинная химия.
Секрет — в зольном растворе. Он укрепляет растения, защищает от болезней и ускоряет рост. В древесной золе много калия и фосфора — именно то, что нужно чесноку в период формирования луковиц.
Возьмите 1 стакан просеянной древесной золы.
Разведите в 10 литрах тёплой воды.
Дайте настояться 12 часов.
Поливайте под корень, избегая попадания на листья.
Проводите такую подкормку 2 раза в июне — с интервалом 10-14 дней.
Если под рукой нет золы, есть не менее эффективная альтернатива — солевой раствор. Он улучшает вкус чеснока, защищает от вредителей и стимулирует рост:
1 столовая ложка соли на 10 литров воды;
поливать не чаще одного раза в месяц.
А чтобы усилить эффект, можно добавить немного йода — 10 капель на ведро. Это простой способ повысить иммунитет растения и предотвратить гниение.
Не переусердствуйте — подкормки нужны в меру.
Не поливайте по жаре — делайте это утром или вечером.
Не смешивайте золу с азотными удобрениями — они нейтрализуют друг друга.
Уже через пару недель после правильной подкормки листья становятся сочными, мощными, а головки — наливаются. Урожай вдвое больше — и ни следа болезней или вредителей.
Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).
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