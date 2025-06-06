Хитрость, которую знали ещё бабушки: клубника растёт, как на дрожжах

1:56 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Каждый дачник мечтает о клубнике, которая наливается сочным блеском и сладким ароматом, а не чахнет в пыли с парой ягод на кусте. Есть простой способ, проверенный временем, который помогает клубнике не просто выжить, а буквально расцвести и одарить ведром ягод — с одного единственного куста.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сбор клубники

В чём секрет

Не нужно дорогостоящих удобрений и хитрых схем. Всё, что требуется — зола. Обычная древесная зола, которая остаётся после сжигания сухих веток, оказывается настоящей находкой для клубники. Но дело не только в том, что она содержит калий, кальций и фосфор. Главное — она помогает растению лучше усваивать питательные вещества из почвы.

Как правильно использовать золу

Есть два основных способа:

Сухое внесение — аккуратно рассыпьте золу под каждый куст, не касаясь листьев. Потом обязательно полейте.

Зольный настой — разведите 1 стакан золы в ведре воды и дайте настояться сутки. Поливайте под корень раз в 10 дней.

Когда начинать

Лучшее время — с начала июня. Именно в этот период клубника формирует завязи и требует особенного ухода. Подкормка золой помогает ягодам наливаться и увеличивает их размер. Уже через 2-3 недели можно заметить разницу.

Маленькие советы с большим эффектом

Не сыпьте золу на сырую землю — так она теряет эффективность.

Не совмещайте с азотными удобрениями — зола нейтрализует их.

Используйте только золу от чистой древесины — без краски, пластика и прочих примесей.

Результат, который удивит

Уже через месяц после первой подкормки можно увидеть: кусты стали пышнее, завязей больше, а ягоды — крупнее и слаще. И всё это — без химии и лишних затрат.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

