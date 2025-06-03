Красивые, но коварные: эти деревья уничтожают ваш участок изнутри

Красивые, мощные, быстрорастущие — некоторые деревья кажутся идеальными для участка. Но есть один нюанс: они незаметно истощают почву, угнетают другие растения и могут испортить даже самый ухоженный сад. Рассказываем, какие деревья лучше обходить стороной.
Он выглядит солидно и даёт вкусные плоды, но грецкий орех — настоящий агрессор. Его корни выделяют вещества, которые подавляют рост других растений. Почва вокруг него становится токсичной для большинства культур.
Кроме того, его крона создаёт густую тень, в которой не выживают ни газоны, ни цветы, ни кустарники. Всё пространство под деревом становится пустынным.
Тополь — чемпион по росту. Но и по количеству проблем тоже. Его мощные корни разрушают дорожки, фундаменты и канализацию. А ещё они вытягивают из почвы влагу и питательные вещества, оставляя другие растения "голодными".
К тому же тополиный пух — настоящая беда летом: он забивается в вентиляцию, вызывает аллергию и моментально разносится по участку.
Акация активно разрастается корневыми отпрысками и быстро превращает участок в заросли. Её листья выделяют вещества, тормозящие рост соседней растительности. Через пару лет под акацией останется только трава — и та слабая.
Даже после вырубки акация продолжает бороться за жизнь: новые побеги появляются снова и снова.
Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.
На дне турецкого озера нашли крепость, способную изменить представления о древних цивилизациях. Кто построил её и почему она до сих пор стоит?