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Красивые, но коварные: эти деревья уничтожают ваш участок изнутри

1:49
Садоводство

Красивые, мощные, быстрорастущие — некоторые деревья кажутся идеальными для участка. Но есть один нюанс: они незаметно истощают почву, угнетают другие растения и могут испортить даже самый ухоженный сад. Рассказываем, какие деревья лучше обходить стороной.

Грецкий орех
Фото: commons.wikimedia.org by Thesupermat, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Грецкий орех

1. Грецкий орех: медленно растёт — быстро уничтожает

Он выглядит солидно и даёт вкусные плоды, но грецкий орех — настоящий агрессор. Его корни выделяют вещества, которые подавляют рост других растений. Почва вокруг него становится токсичной для большинства культур.

Кроме того, его крона создаёт густую тень, в которой не выживают ни газоны, ни цветы, ни кустарники. Всё пространство под деревом становится пустынным.

2. Тополь: быстрый рост с плохими последствиями

Тополь — чемпион по росту. Но и по количеству проблем тоже. Его мощные корни разрушают дорожки, фундаменты и канализацию. А ещё они вытягивают из почвы влагу и питательные вещества, оставляя другие растения "голодными".

К тому же тополиный пух — настоящая беда летом: он забивается в вентиляцию, вызывает аллергию и моментально разносится по участку.

3. Акация белая: коварный захватчик

Акация активно разрастается корневыми отпрысками и быстро превращает участок в заросли. Её листья выделяют вещества, тормозящие рост соседней растительности. Через пару лет под акацией останется только трава — и та слабая.

Даже после вырубки акация продолжает бороться за жизнь: новые побеги появляются снова и снова.

Уточнения

Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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