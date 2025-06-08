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Посадил один раз — и наслаждаешься каждый год: 5 цветов без проблем

2:02
Садоводство

Хочется, чтобы сад цвел ярко и долго, но нет времени на постоянный уход, пересадки и удобрения? Выход есть! Некоторые цветы могут расти и радовать глаз практически без участия садовода. Главное — однажды посадить, а дальше они всё сделают сами.

Сад
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сад

1. Рудбекия — солнечное настроение на весь сезон

Эти яркие "ромашки" с жёлтыми или оранжевыми лепестками распускаются в начале лета и цветут до осени. Рудбекия прекрасно переносит жару, засуху и любые почвы. Уход минимальный: иногда полить и обрезать отцветшие бутоны для красоты.

2. Колокольчики — синие волны у забора

Колокольчики отлично приживаются на одном месте и легко размножаются самосевом. Цветут обильно и долго, не боятся прохладных ночей и устойчивы к большинству болезней. Раз в пару лет куст можно делить — и получать новые растения бесплатно.

3. Нивяник — классика, которая не подведёт

Ещё один "ленивый" цветок, напоминающий крупную ромашку. Растёт практически везде, не требует удобрений и обрезки. Главное — солнечное место. Нивяник охотно зацветает снова, если срезать отцветшие соцветия.

4. Лилейники — один куст на десятилетия

Раз посадив лилейники, можно на годы забыть о проблемах с клумбой. Эти многолетники цветут каждый год без пересадки, отлично переносят засуху и не требуют подкормок. Разнообразие форм и оттенков позволяет создать целую коллекцию из одного вида.

5. Мальва — деревенский шик без хлопот

Мальва вырастает до двух метров и покрывается крупными цветами. Она устойчива к погодным капризам и прекрасно растёт вдоль заборов или стен. Часто даёт самосев — и каждый год на участке появляется всё больше новых растений.

Уточнения

Цвето́к (множ. цветки́, лат. flos, -oris, др.-греч. ἄνθος, -ου) — система органов семенного размножения цветковых (покрытосеменных) растений.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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