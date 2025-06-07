Сад под охраной: растение, которое держит змей на расстоянии

1:25 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Лето в саду может быть испорчено всего одной встречей — со змеёй. Особенно если на участке есть высокая трава, мусор или дровник. Но есть простое и эффективное решение, о котором знают не все: один кустарник способен отпугивать змей своим запахом и даже внешним видом.

Фото: safaritravelplus.com is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication Змеи

Что за растение

Это бузина. Её резкий, специфический запах вызывает у змей настоящий стресс. Они избегают мест, где растёт этот кустарник, и стараются держаться как можно дальше.

Бузина выделяет вещества, которые действуют на обоняние пресмыкающихся и нарушают их ориентацию. Для нас запах почти неощутим, но для змей он становится настоящим сигналом опасности.

Где посадить бузину

Чтобы эффект был максимальным, бузину стоит посадить:

по периметру участка;

возле компостных ям;

рядом с дровяником;

у входа в сараи, хозпостройки и теплицы.

Можно использовать не только живые растения, но и свежие ветки: их раскладывают в местах, где змеи могли бы появиться.

Бонус: и красиво, и полезно

Бузина цветёт пышно и красиво, а её ягоды используются в народной медицине. Это делает растение ещё более ценным для садоводов. Но главное — она создаёт защитный барьер, не требующий химии или сложных конструкций.

Уточнения

Зме́и (лат. Serpentes) — подотряд класса пресмыкающихся отряда чешуйчатые.

