Секатор в руки — но с умом: один приём удваивает урожай смородины

1:53 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие уверены, что смородина — неприхотливый кустарник. Посадил, полил — и жди ягод. Но на деле всё не так просто: без правильной обрезки куст быстро стареет, плодоносит слабо, а ягоды становятся мелкими. Один простой приём способен не только оживить растение, но и увеличить урожай в два раза.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Смородина

Зачем обрезать смородину каждый год

Смородина плодоносит лучше всего на побегах 2-3 лет. С возрастом ветки теряют силу, становятся слабыми и дают меньше ягод. Если их не удалять, куст загущается, меньше проветривается и начинает болеть. Результат — мельчание плодов и снижение общего урожая.

Один приём, который изменит всё

Чтобы куст не старел и плодоносил стабильно, применяйте метод обновляющей обрезки. Каждый год вырезайте:

самые старые ветки (4 года и старше);

побеги, растущие внутрь куста;

слабые и повреждённые ветви.

Их легко распознать: старая древесина темнее, кора растрескивается, а сами ветки часто полые внутри.

После удаления старых побегов на их месте появятся молодые, сильные побеги замещения — именно они и дают максимальный урожай.

Лучшее время для обрезки

Оптимально обрезать смородину осенью, после листопада. Но если не успели — можно сделать это ранней весной, пока не началось сокодвижение. Главное — использовать острый секатор и не оставлять пеньков.

Небольшой лайфхак

Оставляйте на кусте не более 15 ветвей разного возраста. Такая структура позволяет кусту равномерно развиваться и плодоносить. Учитывайте: ежегодно нужно заменять 3-5 самых старых веток на новые.

Уточнения

Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов.

