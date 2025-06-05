Секатор в руки — но с умом: один приём удваивает урожай смородины

Многие уверены, что смородина — неприхотливый кустарник. Посадил, полил — и жди ягод. Но на деле всё не так просто: без правильной обрезки куст быстро стареет, плодоносит слабо, а ягоды становятся мелкими. Один простой приём способен не только оживить растение, но и увеличить урожай в два раза.
Смородина плодоносит лучше всего на побегах 2-3 лет. С возрастом ветки теряют силу, становятся слабыми и дают меньше ягод. Если их не удалять, куст загущается, меньше проветривается и начинает болеть. Результат — мельчание плодов и снижение общего урожая.
Чтобы куст не старел и плодоносил стабильно, применяйте метод обновляющей обрезки. Каждый год вырезайте:
самые старые ветки (4 года и старше);
побеги, растущие внутрь куста;
слабые и повреждённые ветви.
Их легко распознать: старая древесина темнее, кора растрескивается, а сами ветки часто полые внутри.
После удаления старых побегов на их месте появятся молодые, сильные побеги замещения — именно они и дают максимальный урожай.
Оптимально обрезать смородину осенью, после листопада. Но если не успели — можно сделать это ранней весной, пока не началось сокодвижение. Главное — использовать острый секатор и не оставлять пеньков.
Оставляйте на кусте не более 15 ветвей разного возраста. Такая структура позволяет кусту равномерно развиваться и плодоносить. Учитывайте: ежегодно нужно заменять 3-5 самых старых веток на новые.
Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов.
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