Цветёт всё лето, не требует забот: три растения, которые превращают сад в открытку

Хочется, чтобы сад выглядел ухоженным, радовал глаз и цвел всё лето? Есть три растения, которые с этим справятся без лишнего ухода, затрат и сложностей. Их не зря считают настоящим украшением участка — они не только красивы, но и крайне неприхотливы.
Гортензия цветёт роскошными шапками от начала лета до самой осени. Это растение отлично подходит для тенистых участков, где другие цветы чувствуют себя неважно. Раз в год подкормить — и куст будет цвести, словно на открытке.
Особенно хороши сорта с крупными цветами: они меняют оттенок в зависимости от уровня кислотности почвы. Хотите синие, розовые или белые — просто слегка подкорректируйте почву.
Лаванда не только выглядит изысканно, но и издаёт невероятный аромат. Она привлекает пчёл и отпугивает вредителей. Полив? Только в засуху. Уход? Минимальный. Главное — посадить на солнечном месте с дренированной почвой.
Этот многолетник легко переносит зиму, если правильно замульчировать. А весной быстро возвращается к жизни, радуя пышным цветением.
Забудьте о колючих, вечно болеющих розах. Современные шрабы цветут пышно, повторно, устойчивы к болезням и морозам. Они прекрасно смотрятся и в одиночных посадках, и в живых изгородях.
Выбирайте сорта с приятным ароматом и обильным цветением — и ваш сад станет похож на цветущий дворец.
Посадите гортензию на заднем плане, розы — в центре композиции, а лаванду — у края дорожки или клумбы. Эффект будет потрясающим: волны цвета, запахов и фактур создадут атмосферу настоящего сада мечты.
Сад — территория с посаженными человеком плодовыми деревьями и кустарниками.
В сибирской тайге живёт медведь, который приносит человеку дары. Учёные теряются в догадках: то ли благодарность, то ли инстинкт, которого не должно быть.