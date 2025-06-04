Цветёт всё лето, не требует забот: три растения, которые превращают сад в открытку

2:07 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Хочется, чтобы сад выглядел ухоженным, радовал глаз и цвел всё лето? Есть три растения, которые с этим справятся без лишнего ухода, затрат и сложностей. Их не зря считают настоящим украшением участка — они не только красивы, но и крайне неприхотливы.

Фото: forestwander.com by ForestWander, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Гортензия

1. Гортензия: буйство цвета и минимум забот

Гортензия цветёт роскошными шапками от начала лета до самой осени. Это растение отлично подходит для тенистых участков, где другие цветы чувствуют себя неважно. Раз в год подкормить — и куст будет цвести, словно на открытке.

Особенно хороши сорта с крупными цветами: они меняют оттенок в зависимости от уровня кислотности почвы. Хотите синие, розовые или белые — просто слегка подкорректируйте почву.

2. Лаванда: аромат и стиль прованса

Лаванда не только выглядит изысканно, но и издаёт невероятный аромат. Она привлекает пчёл и отпугивает вредителей. Полив? Только в засуху. Уход? Минимальный. Главное — посадить на солнечном месте с дренированной почвой.

Этот многолетник легко переносит зиму, если правильно замульчировать. А весной быстро возвращается к жизни, радуя пышным цветением.

3. Розы-шрабы: королевская классика без капризов

Забудьте о колючих, вечно болеющих розах. Современные шрабы цветут пышно, повторно, устойчивы к болезням и морозам. Они прекрасно смотрятся и в одиночных посадках, и в живых изгородях.

Выбирайте сорта с приятным ароматом и обильным цветением — и ваш сад станет похож на цветущий дворец.

Бонус: как их сочетать

Посадите гортензию на заднем плане, розы — в центре композиции, а лаванду — у края дорожки или клумбы. Эффект будет потрясающим: волны цвета, запахов и фактур создадут атмосферу настоящего сада мечты.

Уточнения

Сад — территория с посаженными человеком плодовыми деревьями и кустарниками.

