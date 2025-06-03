Про этот приём забыли зря — старые газеты творят на грядках настоящие чудеса

1:34 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Когда-то это делали почти на каждом участке. Сейчас же большинство дачников и не вспомнят о такой мелочи, как старая газета под кустом. А зря! Этот простой приём — настоящий спасатель для почвы, растений и нервов.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Смородина

И всё, что нужно — не выбрасывать старую прессу, а использовать её с умом.

Зачем вообще класть бумагу под кусты

Газета — это идеальная мульча. Она:

подавляет рост сорняков;

удерживает влагу в почве;

защищает корни от перегрева;

со временем разлагается, улучшая структуру земли.

Под кустами смородины, малины, крыжовника, томатов и перца такой "ковёр" помогает избежать пересыхания и лишней прополки.

Как применять правильно

Возьмите старые газеты без глянца (только чёрно-белую печать). Расстелите их в 2-3 слоя под кустом или в междурядьях. Сверху насыпьте немного земли, травы или соломы — чтобы не унесло ветром.

Почва под таким укрытием остаётся прохладной и влажной, а сорняки не пробиваются. Растения меньше болеют, а вы экономите время и воду.

Почему метод забыли

С появлением покупной мульчи, агроволокна и прочих "модных" решений про старую газету просто забыли. Но она по-прежнему работает. И порой — лучше, чем современные материалы, особенно на небольших участках.

Бонус — экономия: газеты есть в каждом доме, и они ничем не уступают дорогим покрытиям.

Уточнения

Газе́та — печатное периодическое издание, выходящее под постоянным названием и не реже одного раза в месяц.

