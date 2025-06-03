Про этот приём забыли зря — старые газеты творят на грядках настоящие чудеса

Когда-то это делали почти на каждом участке. Сейчас же большинство дачников и не вспомнят о такой мелочи, как старая газета под кустом. А зря! Этот простой приём — настоящий спасатель для почвы, растений и нервов.
И всё, что нужно — не выбрасывать старую прессу, а использовать её с умом.
Газета — это идеальная мульча. Она:
подавляет рост сорняков;
удерживает влагу в почве;
защищает корни от перегрева;
со временем разлагается, улучшая структуру земли.
Под кустами смородины, малины, крыжовника, томатов и перца такой "ковёр" помогает избежать пересыхания и лишней прополки.
Возьмите старые газеты без глянца (только чёрно-белую печать).
Расстелите их в 2-3 слоя под кустом или в междурядьях.
Сверху насыпьте немного земли, травы или соломы — чтобы не унесло ветром.
Почва под таким укрытием остаётся прохладной и влажной, а сорняки не пробиваются. Растения меньше болеют, а вы экономите время и воду.
С появлением покупной мульчи, агроволокна и прочих "модных" решений про старую газету просто забыли. Но она по-прежнему работает. И порой — лучше, чем современные материалы, особенно на небольших участках.
Бонус — экономия: газеты есть в каждом доме, и они ничем не уступают дорогим покрытиям.
Газе́та — печатное периодическое издание, выходящее под постоянным названием и не реже одного раза в месяц.
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