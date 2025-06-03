Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Один фрукт — и мясо стало нежнее, чем после 4 часов мариновки
Если инопланетяне есть, то почему они нас избегают? Разбор космического молчания
Пассажирские поезда в СССР: комфорт и разнообразие маршрутов
Как избавиться от голубей на балконе: 5 простых и эффективных методов
Атомная энергетика возвращается в Европу: страны пересматривают свои программы
Пять простых советов, которые спасут ваше сердце от стресса — не упустите
Хотите плоский живот? Эти 5 привычек от от легенды фитнеса ускорят процесс в разы
Россия вне Олимпиады-2026: МОК поддержал жёсткий запрет на хоккей
Сигналы из "жужжалки": УВБ-76 ожила сразу после встречи в Стамбуле

Про этот приём забыли зря — старые газеты творят на грядках настоящие чудеса

1:34
Садоводство

Когда-то это делали почти на каждом участке. Сейчас же большинство дачников и не вспомнят о такой мелочи, как старая газета под кустом. А зря! Этот простой приём — настоящий спасатель для почвы, растений и нервов.

Смородина
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Смородина

И всё, что нужно — не выбрасывать старую прессу, а использовать её с умом.

Зачем вообще класть бумагу под кусты

Газета — это идеальная мульча. Она:

  • подавляет рост сорняков;

  • удерживает влагу в почве;

  • защищает корни от перегрева;

  • со временем разлагается, улучшая структуру земли.

Под кустами смородины, малины, крыжовника, томатов и перца такой "ковёр" помогает избежать пересыхания и лишней прополки.

Как применять правильно

  1. Возьмите старые газеты без глянца (только чёрно-белую печать).

  2. Расстелите их в 2-3 слоя под кустом или в междурядьях.

  3. Сверху насыпьте немного земли, травы или соломы — чтобы не унесло ветром.

Почва под таким укрытием остаётся прохладной и влажной, а сорняки не пробиваются. Растения меньше болеют, а вы экономите время и воду.

Почему метод забыли

С появлением покупной мульчи, агроволокна и прочих "модных" решений про старую газету просто забыли. Но она по-прежнему работает. И порой — лучше, чем современные материалы, особенно на небольших участках.

Бонус — экономия: газеты есть в каждом доме, и они ничем не уступают дорогим покрытиям.

Уточнения

Газе́та — печатное периодическое издание, выходящее под постоянным названием и не реже одного раза в месяц.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Шестилапое чудо вышло из леса: деревня замерла, а учёные — оживились
Домашние животные
Шестилапое чудо вышло из леса: деревня замерла, а учёные — оживились Аудио 
На них смотрели с восхищением, а теперь продают со скидкой: кроссоверы, которые неожиданно подешевели
Авто
На них смотрели с восхищением, а теперь продают со скидкой: кроссоверы, которые неожиданно подешевели Аудио 
Из салона — сразу в сервис: новые машины, которые рассыпаются на глазах
Авто
Из салона — сразу в сервис: новые машины, которые рассыпаются на глазах Аудио 
Популярное
Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера

На дне турецкого озера нашли крепость, способную изменить представления о древних цивилизациях. Кто построил её и почему она до сих пор стоит?

Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера
Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена
Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена
Ошибка, которую совершают почти все: как решить задачу 10 × 10 ÷ 10 + 10 × 10 - 10
Италия закрывает двери: жесткие ограничения на поездки для туристов
Мединский — хунте: не устраивайте дешёвый спектакль для бездетных европейских старух Дмитрий Плотников Эксперт оценил притормаживание Россией строительства трёх ТЭЦ в Казахстане Любовь Степушова Невероятный факт: даже землю можно есть. Примеры в истории тому были Сергей Лебедев
Скрывался целый век: у Земли нашли второй спутник, но он не такой, как Луна
Шестилапое чудо вышло из леса: деревня замерла, а учёные — оживились
Проверили на износ: какое масло оставило мотор в порядке — простое или элитное
Проверили на износ: какое масло оставило мотор в порядке — простое или элитное
Последние материалы
Отдых в Катаре дешевле перелёта — но есть коварная деталь
Мединский — хунте: не устраивайте дешёвый спектакль для бездетных европейских старух
Неизвестный лед найден в недрах Земли — его существование меняет многое
Украина получит тела — и счет: 180 миллиардов за 6000 погибших
Секретный голос на громкой связи: что произошло на переговорах в Стамбуле
Паника на Западе: русским осталось 12-15 километров до города Сумы, что дальше?
Генсек ОПЕК: нефтегазу нужны инвестиции в 650 млрд долларов ежегодно
Эксперт оценил притормаживание Россией строительства трёх ТЭЦ в Казахстане
Если хотите вкусно и быстро — запеканка с курицей решит все вопросы
Оставили багаж на земле: чем опасны умные чемоданы для авиаперелётов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.