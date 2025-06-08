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Перец тронулся в рост сразу после пересадки — всё благодаря одному мягкому трюку

1:41
Садоводство

Перец считается капризной культурой. То рост стоит на месте, то завязи осыпаются, то листья скручиваются. Многие бросают силы на подкормки и опрыскивания, но забывают о главном — корнях.

Перец
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Перец

А ведь один простой приём, проверенный временем, способен ускорить рост перца и сделать кусты мощными. Всё, что нужно — это обычная вата.

Почему работает именно вата

Вата действует как влага-аккумулятор и одновременно как защита. Её структура удерживает воду, медленно отдавая её корням. Это особенно важно для перца, который не выносит ни пересушки, ни перелива.

А ещё - вата создаёт "подушку" между корнями и холодной почвой, защищая растение от резких температурных скачков весной или при неожиданном похолодании.

Как использовать метод

Метод простой, а результат — впечатляющий:

  1. При высадке рассады на постоянное место положите шарик ваты на дно лунки.

  2. Полейте лунку небольшим количеством воды.

  3. Установите саженец и засыпьте землёй.

Вата создаст мягкую влажную среду у корней, что особенно важно в первые дни после пересадки. Растение не будет терять влагу, быстрее укоренится и тронется в рост.

Дополнительный эффект

Если добавить к вате немного золы или сухой крапивы, вы получите не только влагорегулятор, но и мягкую подкормку. А сам корень будет расти вниз, укрепляя куст и увеличивая количество завязей.

Такой метод особенно помогает в жаркое и сухое лето — когда обычный полив не справляется.

Уточнения

Пе́рец стручко́вый также Пе́рец овощно́й одноле́тний (лат. Cápsicum ánnuum), — вид рода Capsicum семейства Паслёновые (Solanaceae), а также его плоды.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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