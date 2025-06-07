Воткнул это в землю — и ушли кроты, пришла влага и выросла красивая морковь

1:51 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Увидеть на грядке торчащие ложки — зрелище, мягко говоря, странное. Кажется, будто кто-то забыл приборы после обеда. Но на самом деле — это хитрый и очень рабочий приём, который помогает справиться сразу с двумя проблемами: засухой и кротами.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Грядка

Простой столовый предмет превращается в настоящего помощника, если знать, как его правильно использовать.

Как ложка борется с засухой

Металлические ложки, воткнутые в землю, помогают удерживать влагу. Они отражают солнечные лучи от поверхности почвы, предотвращая её перегрев и пересыхание. Такой эффект особенно заметен в жаркие дни: земля под ложкой остаётся прохладной и слегка влажной.

К тому же, металл со временем нагревается и отдает тепло вглубь — это стимулирует корни к росту и поддерживает более стабильную температуру вокруг растений.

А при чём тут кроты

Вторая польза — защита от кротов и землероек. Эти подземные вредители остро реагируют на посторонние звуки и вибрации. А ложки, особенно при ветре или при касании земли, издают лёгкий звон и гул, который отпугивает нежелательных гостей.

Некоторые садоводы даже слегка надкусывают черенки ложек, чтобы они резонировали от малейшего движения в почве. Эффект — как у покупных отпугивателей, только бесплатно.

Как применять

Возьмите старые металлические ложки (не пластиковые).

Втыкайте их на глубину 5-7 см, ручкой вверх, по периметру грядки или теплицы.

Расстояние — каждые 1,5-2 метра.

Чем больше ложек — тем заметнее результат. Особенно эффективно при защите картошки, моркови, лука и земляники.

Уточнения

Крото́вые или кроты́ (лат. Talpidae) — семейство млекопитающих из отряда насекомоядных.

