Все решили, что сошёл с ума, когда закопал носки — а потом увидели, как растёт урожай

На первый взгляд — полный абсурд. Куда логичнее выбросить старый носок, чем зарыть его в землю. Но опытные дачники делают иначе. И делают это не ради шутки.
Оказывается, ткань может стать настоящим помощником в огороде — если использовать её с умом.
Речь не о самом носке, а о том, что можно в него положить. Старый хлопковый носок — отличная биоразлагаемая "капсула", которую можно использовать как точечную подкормку.
В него кладут:
золу,
яичную скорлупу,
банановую кожуру,
спитой чай или кофе.
Этот состав медленно разлагается, не размывается водой и отдает питательные вещества непосредственно корням. А ткань при этом работает как фильтр: ничего не вымывается, не портится и не гниёт снаружи.
Всё очень просто:
Возьмите старый носок (лучше хлопковый, без синтетики).
Положите внутрь питательную смесь — сухую и без сильного запаха.
Завяжите, чтобы ничего не высыпалось.
Закопайте на глубину 10-15 см рядом с корнями растения или в междурядье.
Со временем носок сгниёт, а корни получат всё, что нужно — постепенно и без перекорма.
Такой способ даёт растению медленный доступ к полезным веществам. Это особенно важно в период цветения и формирования плодов. Корни не обжигаются, почва не закисляется, и никакая подкормка не пропадает зря.
А ещё - это отличный способ утилизировать кухонные отходы с пользой.
Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.
В сибирской тайге живёт медведь, который приносит человеку дары. Учёные теряются в догадках: то ли благодарность, то ли инстинкт, которого не должно быть.