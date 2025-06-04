Все решили, что сошёл с ума, когда закопал носки — а потом увидели, как растёт урожай

На первый взгляд — полный абсурд. Куда логичнее выбросить старый носок, чем зарыть его в землю. Но опытные дачники делают иначе. И делают это не ради шутки.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Садовод

Оказывается, ткань может стать настоящим помощником в огороде — если использовать её с умом.

Что в носке — то и в почве

Речь не о самом носке, а о том, что можно в него положить. Старый хлопковый носок — отличная биоразлагаемая "капсула", которую можно использовать как точечную подкормку.

В него кладут:

золу,

яичную скорлупу,

банановую кожуру,

спитой чай или кофе.

Этот состав медленно разлагается, не размывается водой и отдает питательные вещества непосредственно корням. А ткань при этом работает как фильтр: ничего не вымывается, не портится и не гниёт снаружи.

Как применять

Всё очень просто:

Возьмите старый носок (лучше хлопковый, без синтетики). Положите внутрь питательную смесь — сухую и без сильного запаха. Завяжите, чтобы ничего не высыпалось. Закопайте на глубину 10-15 см рядом с корнями растения или в междурядье.

Со временем носок сгниёт, а корни получат всё, что нужно — постепенно и без перекорма.

Почему это работает

Такой способ даёт растению медленный доступ к полезным веществам. Это особенно важно в период цветения и формирования плодов. Корни не обжигаются, почва не закисляется, и никакая подкормка не пропадает зря.

А ещё - это отличный способ утилизировать кухонные отходы с пользой.

Уточнения

Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.

