Никаких химикатов: один предмет из дома спас теплицу от гнили и вредителей

1:56 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Плесень в теплице появляется внезапно. Сегодня всё зелёное и здоровое, а завтра — белый налёт, влага на стекле, чернеющие листья. И следом — мошки, тля, паутинные клещи. Обычно в ход идут фунгициды и инсектициды. Но есть способ куда проще — и куда безопаснее.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Теплица

Всего один предмет, который точно найдётся в каждом доме, способен изменить микроклимат в теплице за пару дней.

Секрет — в мыле

Обычное хозяйственное мыло — та самая защита, которую недооценивают. Оно не только моет — оно сушит воздух, отпугивает насекомых и убивает грибок на ранней стадии. Особенно хорошо работает против тли, белокрылки и серой гнили.

Как это работает

Мыло испаряет лёгкие щёлочи в воздух — а значит:

осушает влажную среду, в которой любит развиваться плесень;

маскирует запах растений, сбивая с толку вредителей;

действует как мягкий антисептик и снижает общую патогенность микроклимата.

Запах мыла — не самый приятный, но очень эффективный.

Как использовать

Вариант 1

Просто положите кусок сухого хозяйственного мыла (не туалетного) на подоконник, полку или повесьте в сеточке в центре теплицы. Лучше — несколько кусков по углам. Чем теплее, тем активнее идёт испарение.

Вариант 2

Если уже появилась тля или гниль — приготовьте раствор:

100 г мыла натереть, растворить в 10 литрах тёплой воды и опрыскать растения. Это создаёт тонкую плёнку, через которую вредители задыхаются, а споры грибков не прорастают.

Главное — вовремя

Мыло лучше использовать в начале сезона, пока влажность не достигла критического уровня. А если сделать это регулярно, можно вовсе забыть о плесени и мошках в парнике.

Уточнения

Тепли́ца — отапливаемый или автономный парник для круглогодичного или внесезонного выращивания тепличных культур и рассады.

