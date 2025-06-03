Никаких химикатов: один предмет из дома спас теплицу от гнили и вредителей

Плесень в теплице появляется внезапно. Сегодня всё зелёное и здоровое, а завтра — белый налёт, влага на стекле, чернеющие листья. И следом — мошки, тля, паутинные клещи. Обычно в ход идут фунгициды и инсектициды. Но есть способ куда проще — и куда безопаснее.
Всего один предмет, который точно найдётся в каждом доме, способен изменить микроклимат в теплице за пару дней.
Обычное хозяйственное мыло — та самая защита, которую недооценивают. Оно не только моет — оно сушит воздух, отпугивает насекомых и убивает грибок на ранней стадии. Особенно хорошо работает против тли, белокрылки и серой гнили.
Мыло испаряет лёгкие щёлочи в воздух — а значит:
осушает влажную среду, в которой любит развиваться плесень;
маскирует запах растений, сбивая с толку вредителей;
действует как мягкий антисептик и снижает общую патогенность микроклимата.
Запах мыла — не самый приятный, но очень эффективный.
Просто положите кусок сухого хозяйственного мыла (не туалетного) на подоконник, полку или повесьте в сеточке в центре теплицы. Лучше — несколько кусков по углам. Чем теплее, тем активнее идёт испарение.
Если уже появилась тля или гниль — приготовьте раствор:
100 г мыла натереть, растворить в 10 литрах тёплой воды и опрыскать растения. Это создаёт тонкую плёнку, через которую вредители задыхаются, а споры грибков не прорастают.
Мыло лучше использовать в начале сезона, пока влажность не достигла критического уровня. А если сделать это регулярно, можно вовсе забыть о плесени и мошках в парнике.
Тепли́ца — отапливаемый или автономный парник для круглогодичного или внесезонного выращивания тепличных культур и рассады.
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