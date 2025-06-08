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Сами отравили урожай: привычный полив превращает огурцы в горькую кашу

1:58
Садоводство

Вроде бы всё делаете правильно: грядки ухожены, удобрения внесены, завязей много. Но вот беда — огурцы оказываются горькими. Ни в салат, ни в засолку. Знакомо?

Огурцы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Огурцы

Чаще всего причина — не в сорте и не в погоде, а в неправильном поливе. Причём ошибки простые, но совершают их почти все.

Ошибка №1: холодная вода

Самая распространённая и самая вредная ошибка — поливать огурцы ледяной водой прямо из шланга или колодца. От таких "контрастов" растение испытывает стресс, обмен веществ нарушается — и в плодах накапливаются горькие вещества (кукурбитацины).

Как надо: поливайте только тёплой, отстоявшейся водой. Лучше всего — из бочки, прогретой на солнце. Температура воды должна быть примерно +20…25 °C.

Ошибка №2: редкий, но обильный полив

Некоторые дачники дожидаются, пока земля пересохнет, а потом заливают грядку до болота. Это резко меняет уровень влаги и тоже провоцирует накопление горечи.

Как надо: поливайте регулярно, но умеренно — 2-3 раза в неделю в зависимости от погоды. Почва должна быть постоянно чуть влажной, но не мокрой.

Ошибка №3: полив по листьям в жару

Огурцы не любят, когда на листьях остаются капли в жаркую погоду. Это приводит к ожогам и нарушению обменных процессов — плоды становятся жёсткими и горьковатыми.

Как надо: поливайте строго под корень, желательно рано утром или ближе к вечеру. Так вы сбережёте растение и обеспечите его влагой без лишнего стресса.

Горечь могут провоцировать и другие факторы — нехватка калия, переизбыток азота, резкие перепады температуры. Но если вы наладите режим полива, большинство проблем исчезнет само собой.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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