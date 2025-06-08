Сами отравили урожай: привычный полив превращает огурцы в горькую кашу

Вроде бы всё делаете правильно: грядки ухожены, удобрения внесены, завязей много. Но вот беда — огурцы оказываются горькими. Ни в салат, ни в засолку. Знакомо?
Чаще всего причина — не в сорте и не в погоде, а в неправильном поливе. Причём ошибки простые, но совершают их почти все.
Самая распространённая и самая вредная ошибка — поливать огурцы ледяной водой прямо из шланга или колодца. От таких "контрастов" растение испытывает стресс, обмен веществ нарушается — и в плодах накапливаются горькие вещества (кукурбитацины).
Как надо: поливайте только тёплой, отстоявшейся водой. Лучше всего — из бочки, прогретой на солнце. Температура воды должна быть примерно +20…25 °C.
Некоторые дачники дожидаются, пока земля пересохнет, а потом заливают грядку до болота. Это резко меняет уровень влаги и тоже провоцирует накопление горечи.
Как надо: поливайте регулярно, но умеренно — 2-3 раза в неделю в зависимости от погоды. Почва должна быть постоянно чуть влажной, но не мокрой.
Огурцы не любят, когда на листьях остаются капли в жаркую погоду. Это приводит к ожогам и нарушению обменных процессов — плоды становятся жёсткими и горьковатыми.
Как надо: поливайте строго под корень, желательно рано утром или ближе к вечеру. Так вы сбережёте растение и обеспечите его влагой без лишнего стресса.
Горечь могут провоцировать и другие факторы — нехватка калия, переизбыток азота, резкие перепады температуры. Но если вы наладите режим полива, большинство проблем исчезнет само собой.
Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.
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