Полили — и как будто заменили растение: жёлтый лук ожил за пару дней

Жёлтые перья у лука — сигнал бедствия. Они становятся вялыми, теряют цвет и прекращают рост. Если ничего не предпринять, можно забыть об урожае: луковицы останутся мелкими и безвкусными.
Но есть одно простое средство, которое стоит копейки и продаётся в любой аптеке. С ним лук буквально оживает за несколько дней.
Причин пожелтения может быть несколько: нехватка азота, болезни, вредители или плохая почва. Но чаще всего лук страдает из-за корневой гнили или луковой мухи.
Когда вредители поедают корни, растение теряет доступ к питанию — и начинает «сигналить» жёлтизной. Решение здесь должно быть комплексным, но начинать можно с одного универсального состава.
Перекись водорода — вот чем спасают лук от увядания. Она действует сразу в двух направлениях:
обеззараживает почву и корневую систему;
насыщает землю кислородом, устраняя закисание.
Всего одна обработка останавливает гниение, устраняет вредных микробов и помогает корням «вдохнуть» снова.
Для обработки нужно:
развести 2 столовые ложки перекиси водорода в 1 литре воды;
полить этим раствором лук под корень;
повторить через 5–7 дней при необходимости.
Использовать лучше в вечерние часы, на влажную почву. Не поливайте слишком часто — достаточно 1–2 раз за сезон при первых признаках пожелтения.
Этот метод можно использовать и для чеснока, и для рассады. Раствор укрепляет иммунитет растений, помогает бороться с грибками и активизирует рост.
И всё это — за сущие копейки и без вреда для экологии.
Лук (лат Allium, «чеснок») — род двулетних и многолетних травянистых растений, относимых к подсемейству луковые (Allioideae) семейства амариллисовые (Amaryllidaceae) порядка спаржецветные (Asparagales) (ранее относили к лилейным).
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