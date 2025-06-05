Полили — и как будто заменили растение: жёлтый лук ожил за пару дней

1:55 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Жёлтые перья у лука — сигнал бедствия. Они становятся вялыми, теряют цвет и прекращают рост. Если ничего не предпринять, можно забыть об урожае: луковицы останутся мелкими и безвкусными.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Лук

Но есть одно простое средство, которое стоит копейки и продаётся в любой аптеке. С ним лук буквально оживает за несколько дней.

Где причина

Причин пожелтения может быть несколько: нехватка азота, болезни, вредители или плохая почва. Но чаще всего лук страдает из-за корневой гнили или луковой мухи.

Когда вредители поедают корни, растение теряет доступ к питанию — и начинает «сигналить» жёлтизной. Решение здесь должно быть комплексным, но начинать можно с одного универсального состава.

Простое аптечное средство

Перекись водорода — вот чем спасают лук от увядания. Она действует сразу в двух направлениях:

обеззараживает почву и корневую систему;

насыщает землю кислородом, устраняя закисание.

Всего одна обработка останавливает гниение, устраняет вредных микробов и помогает корням «вдохнуть» снова.

Как применять

Для обработки нужно:

развести 2 столовые ложки перекиси водорода в 1 литре воды;

полить этим раствором лук под корень;

повторить через 5–7 дней при необходимости.

Использовать лучше в вечерние часы, на влажную почву. Не поливайте слишком часто — достаточно 1–2 раз за сезон при первых признаках пожелтения.

Бонус: подходит не только для лука

Этот метод можно использовать и для чеснока, и для рассады. Раствор укрепляет иммунитет растений, помогает бороться с грибками и активизирует рост.

И всё это — за сущие копейки и без вреда для экологии.

Уточнения

Лук (лат Allium, «чеснок») — род двулетних и многолетних травянистых растений, относимых к подсемейству луковые (Allioideae) семейства амариллисовые (Amaryllidaceae) порядка спаржецветные (Asparagales) (ранее относили к лилейным).

