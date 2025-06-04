Соседство, которое губит урожай: эти культуры не выносят друг друга

1:52 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Иногда всё кажется идеально: солнце, вода, удобрения — а урожая с одной грядки всё равно нет. Проблема может быть не в почве и не в погоде. А в том, что вы посадили рядом два растения, которые просто не выносят друг друга.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Огурец

Соседство — это не формальность. Оно может решать судьбу всего сезона.

Кто с кем не дружит

Есть культуры, которые конкурируют за одни и те же питательные вещества, свет, влагу и даже пространство для корней. Вместо того чтобы помогать друг другу — они мешают, угнетают и "вытесняют" соседа.

Наиболее яркий пример — огурцы и картофель.

Почему картошка угнетает огурцы

Картофель быстро разрастается, создаёт густую листву и активно вытягивает из почвы калий, фосфор и магний. Именно эти элементы жизненно важны для роста огурцов. Когда они сажаются рядом, огурцы просто не получают питания — и начинают болеть.

Кроме того, картофель может переносить инфекции, которые поражают и огурцы: грибки, нематоды, бактериальные заболевания.

А огурцы мстят

Огурцы, в свою очередь, обожают влагу и создают повышенную влажность вокруг себя. Для картофеля это — беда. Он начинает гнить, особенно в нижней части стеблей и клубней. В итоге оба растения страдают, но чаще всего "проигрывает" именно огурец.

Как избежать конфликта

Никогда не сажайте эти культуры рядом — ни в открытом грунте, ни в теплице. Между ними должно быть не менее 2 метров, а лучше — вообще разные участки.

Если место ограничено, отдайте предпочтение одному растению на грядке, а второе разместите в контейнерах, мешках или на вертикальных шпалерах.

Уточнения

Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.

