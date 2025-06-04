Соседство, которое губит урожай: эти культуры не выносят друг друга

Иногда всё кажется идеально: солнце, вода, удобрения — а урожая с одной грядки всё равно нет. Проблема может быть не в почве и не в погоде. А в том, что вы посадили рядом два растения, которые просто не выносят друг друга.
Соседство — это не формальность. Оно может решать судьбу всего сезона.
Есть культуры, которые конкурируют за одни и те же питательные вещества, свет, влагу и даже пространство для корней. Вместо того чтобы помогать друг другу — они мешают, угнетают и "вытесняют" соседа.
Наиболее яркий пример — огурцы и картофель.
Картофель быстро разрастается, создаёт густую листву и активно вытягивает из почвы калий, фосфор и магний. Именно эти элементы жизненно важны для роста огурцов. Когда они сажаются рядом, огурцы просто не получают питания — и начинают болеть.
Кроме того, картофель может переносить инфекции, которые поражают и огурцы: грибки, нематоды, бактериальные заболевания.
Огурцы, в свою очередь, обожают влагу и создают повышенную влажность вокруг себя. Для картофеля это — беда. Он начинает гнить, особенно в нижней части стеблей и клубней. В итоге оба растения страдают, но чаще всего "проигрывает" именно огурец.
Никогда не сажайте эти культуры рядом — ни в открытом грунте, ни в теплице. Между ними должно быть не менее 2 метров, а лучше — вообще разные участки.
Если место ограничено, отдайте предпочтение одному растению на грядке, а второе разместите в контейнерах, мешках или на вертикальных шпалерах.
Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.
В сибирской тайге живёт медведь, который приносит человеку дары. Учёные теряются в догадках: то ли благодарность, то ли инстинкт, которого не должно быть.