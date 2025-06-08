Полейте из чайника — и фитофтора отступит: помидоры будто оживают

1:54 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Фитофтора — настоящая беда для томатов. Она способна уничтожить урожай за считанные дни, оставив на кустах лишь чёрные пятна и гниющие плоды. Но есть один способ, который помогает защитить помидоры ещё до того, как болезнь заявит о себе.

Фото: Freepik by vecstock Томаты на грядке

И всё, что нужно — уже стоит у вас на кухне.

Горячая профилактика

Оказывается, обычный чайник с кипятком может стать оружием против фитофторы. Но, конечно, не в чистом виде. Важно, что вы зальёте этим кипятком — и какой настой приготовите.

Речь идёт о чесночной воде. Этот натуральный состав обеззараживает, укрепляет иммунитет растений и не даёт грибку закрепиться на листьях и плодах.

Как приготовить настой

Для чесночного настоя понадобится:

1 головка чеснока (измельчённая или раздавленная);

1 литр кипятка;

время — около 6-8 часов для настаивания.

После настаивания раствор процеживают, разводят в 10 литрах воды — и можно поливать под корень или опрыскивать кусты.

Такой настой уничтожает споры грибков, дезинфицирует поверхность листьев и усиливает устойчивость помидоров к инфекциям.

Как применять

Поливать и опрыскивать настоем нужно раз в 7-10 дней, особенно после дождей или резких перепадов температуры. Эффект заметен уже после второй обработки: листья становятся плотнее, а завязи — крепче.

Важно: не использовать слишком концентрированный раствор — можно обжечь зелёную массу. Соблюдайте пропорции и применяйте в вечерние часы или в пасмурную погоду.

Чеснок отпугивает не только фитофтору, но и тлю, белокрылку, паутинного клеща. А значит — ваши томаты будут защищены со всех сторон. И всё это — без грамма химии.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

