Урожай исчез, почва трескается — а всё потому, что вы забыли об одной зелёной хитрости

2:15 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Иногда земля на участке будто "засыпает": растения растут медленно, урожай снижается, а почва становится плотной и тусклой. Это не всегда проблема удобрений — чаще причина в истощении. Но есть один способ вернуть грядкам жизнь буквально за неделю.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Почва

Причём для этого не нужны ни химикаты, ни тракторы.

В чём проблема уставшей земли

Земля устаёт, когда из года в год на ней выращивают одни и те же культуры. Она теряет структуру, полезные микроорганизмы исчезают, а баланс питательных веществ нарушается. Даже самый старательный уход не спасает, если грунт "выжат досуха".

Проблема заметна по нескольким признакам:

медленный рост даже неприхотливых растений;

трещины на поверхности почвы;

плохая всхожесть семян;

частое появление болезней и вредителей.

Простое решение — зелёные удобрения

Сидераты — вот что помогает оживить землю быстро и без затрат. Это растения, которые сеют специально для оздоровления почвы. Они не для еды — они для пользы.

Через 5-7 дней после посева сидераты начинают активно расти, разрыхляют землю и насыщают её полезными веществами. Особенно эффективны:

горчица — дезинфицирует почву;

фацелия — восстанавливает микрофлору;

клевер — насыщает землю азотом.

Как использовать

Сидераты сеют в свободные грядки — весной, летом или после сбора урожая. Через 3-4 недели их скашивают и заделывают в почву. Получается натуральная "зелёная мульча", которая восстанавливает структуру земли, улучшает влагообмен и отпугивает вредителей.

Если нет времени ждать месяц — достаточно недели, чтобы растения проросли и начали оздоравливать участок.

Бонус — защита от болезней

Некоторые сидераты выделяют вещества, которые уничтожают патогенные грибки и бактерии. Это особенно важно после томатов, огурцов и капусты, которые "высасывают" из почвы всё.

Уставшая земля оживает — и уже в следующем сезоне даёт больше, чем раньше.

Уточнения

По́чва — природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.

