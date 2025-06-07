Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зачем кошка уносит корм под диван: объяснение, уходящее в доисторические времена
Письмо из прошлого, которое нельзя было найти: египетская тайна, прятавшаяся 3500 лет
Грядка заработала вдвое эффективнее, когда соединили этих двоих
Этот фрукт может помочь при гипертонии — но есть нюансы
Жильё у моря по ипотеке: кто скупает побережье и за сколько
ТОП-5 самых экзотических машин всех времён и народов
Без теней и подводки, но с вау-эффектом: хитрая тушь, которая делает всё сама
Иммерсивные технологии на выставке "Гиганты": погружение в мир доисторических чудовищ
Гнев Ксении Бородиной: зрители удивлены публичными разборками с мужем Сердюковым

Урожай исчез, почва трескается — а всё потому, что вы забыли об одной зелёной хитрости

2:15
Садоводство

Иногда земля на участке будто "засыпает": растения растут медленно, урожай снижается, а почва становится плотной и тусклой. Это не всегда проблема удобрений — чаще причина в истощении. Но есть один способ вернуть грядкам жизнь буквально за неделю.

Почва
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Почва

Причём для этого не нужны ни химикаты, ни тракторы.

В чём проблема уставшей земли

Земля устаёт, когда из года в год на ней выращивают одни и те же культуры. Она теряет структуру, полезные микроорганизмы исчезают, а баланс питательных веществ нарушается. Даже самый старательный уход не спасает, если грунт "выжат досуха".

Проблема заметна по нескольким признакам:

  • медленный рост даже неприхотливых растений;

  • трещины на поверхности почвы;

  • плохая всхожесть семян;

  • частое появление болезней и вредителей.

Простое решение — зелёные удобрения

Сидераты — вот что помогает оживить землю быстро и без затрат. Это растения, которые сеют специально для оздоровления почвы. Они не для еды — они для пользы.

Через 5-7 дней после посева сидераты начинают активно расти, разрыхляют землю и насыщают её полезными веществами. Особенно эффективны:

  • горчица — дезинфицирует почву;

  • фацелия — восстанавливает микрофлору;

  • клевер — насыщает землю азотом.

Как использовать

Сидераты сеют в свободные грядки — весной, летом или после сбора урожая. Через 3-4 недели их скашивают и заделывают в почву. Получается натуральная "зелёная мульча", которая восстанавливает структуру земли, улучшает влагообмен и отпугивает вредителей.

Если нет времени ждать месяц — достаточно недели, чтобы растения проросли и начали оздоравливать участок.

Бонус — защита от болезней

Некоторые сидераты выделяют вещества, которые уничтожают патогенные грибки и бактерии. Это особенно важно после томатов, огурцов и капусты, которые "высасывают" из почвы всё.

Уставшая земля оживает — и уже в следующем сезоне даёт больше, чем раньше.

Уточнения

По́чва — природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Они выжили там, где другие сдались: три китайских авто, которые не боятся пробега
Авто
Они выжили там, где другие сдались: три китайских авто, которые не боятся пробега Аудио 
Пигментные пятна исчезают: простые методы, которые работают
Красота и стиль
Пигментные пятна исчезают: простые методы, которые работают Аудио 
Популярное
Весит 200 кг и движется молча: в джунглях нашли змею из кошмаров

В джунглях Амазонки обнаружена анаконда весом 200 кг — ученые в шоке. Почему это открытие не только сенсационное, но и тревожное?

Весит 200 кг и движется молча: в джунглях нашли змею из кошмаров
Пигментные пятна исчезают: простые методы, которые работают
Пигментные пятна исчезают: простые методы, которые работают
Они выжили там, где другие сдались: три китайских авто, которые не боятся пробега
Toyota подвинули с трона: кто теперь король надёжности на колёсах — ответ вас удивит
Сводка с фронта: армия Украины убивается о Тёткино, Ермаку в США устроили выволочку Дмитрий Плотников В НАТО согласовали крупнейшую программу перевооружения, чтобы не обидеть США Любовь Степушова
Логистический ад для ВСУ: Россия разрушила планы Киева
Американский бум на рыбные консервы: эта простая еда полезнее, чем вы думали
ЕС разворачивается спиной к американскому газу: поставки рухнули почти на 10%
ЕС разворачивается спиной к американскому газу: поставки рухнули почти на 10%
Последние материалы
Ощущение тревоги и постоянная усталость: что происходит с вашим жильём
Автобусный транспорт в СССР: особенности маршрутов и эксплуатации
Эти ошибки совершают все, кто только получил права: как выбрать первый автомобиль и не пожалеть
Россия — Нигерия: ничья с лёгким африканским акцентом
Май удивил застройщиков: в новостройках — резкое падение продаж
Эта кукуруза довела гостей до споров: готовим по-мексикански с сыром и лаймом
50 лет без пересадки: растения, которые не просят внимания— просто посадите и забудьте
Вкусно, сочно, без кукурузы: крабовый салат, который съедается первым
Как правильно пить воду, чтобы зарядить мозг и избежать усталости — 5 правил
Не позволяйте жаре испортить здоровье: 6 советов по использованию кондиционера с умом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.