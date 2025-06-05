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Клубника сгниёт без шанса, если не рассыпать по грядке одну важную вещь

1:53
Садоводство

Когда клубника начинает гнить прямо на кустах, кажется, что всё пропало. Но один неожиданный способ помогает остановить болезнь без капли химии. И всё, что нужно — уже давно есть у вас под рукой.

Клубника
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Клубника

Речь идёт о самом обычном веществе, которое многие считают мусором.

Отход, который работает

После чистки печки или камина остаётся серовато-белая пыль — зола. Большинство выносит её за пределы участка или выбрасывает. И совершенно зря. Этот продукт, оставшийся после сжигания дров, творит с клубникой настоящие чудеса.

Зола — мощный природный антисептик и удобрение. Она помогает остановить гниение, подсушивает почву и укрепляет иммунитет растений.

Как применять

Чтобы спасти клубнику от гнили, золу используют несколькими способами:

  • Опудривание кустов. Сухую золу посыпают на листья и ягоды. Это уменьшает влажность и останавливает распространение грибков.

  • Обработка междурядий. Пыль из печки рассыпают по земле между рядами клубники, особенно в сырую погоду.

  • Подкормка. Раз в пару недель золу можно вносить в почву — 1 стакан на квадратный метр. Это насыщает землю калием и укрепляет кусты.

Важно: золу применяют только в сухую погоду и не совмещают с кислотными удобрениями.

Почему это помогает

Гниль развивается там, где много влаги и плохо циркулирует воздух. Зола нейтрализует кислотность, подсушивает верхний слой земли и уничтожает споры грибков. Кроме того, она не вредит пчёлам и полезным насекомым.

Клубника становится крепче, ягоды — плотнее, а вкус — ярче. И всё это — без ядов и лишних трат.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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