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Огородный саботаж: эти соседи не дают морковке ни вырасти, ни окрепнуть

1:56
Садоводство

Морковь может расти даже на бедной почве и без особого ухода, но есть один нюанс: её соседство с другими культурами. Посадите не то — и вместо ровных корнеплодов получите мелочь, скрученную и без вкуса.

Морковь
Фото: Designed by Freepik by grmarc, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Морковь

Соседи на грядке влияют не меньше, чем подкормки или полив. И три растения особенно мешают моркови расти.

1. Укроп

Хотя кажется, что укроп — идеальный компаньон, на деле он подавляет рост моркови. У этих культур схожие потребности в питательных веществах, и укроп быстро "вытягивает" из почвы всё, что могло бы достаться моркови.

Кроме того, у укропа мощная корневая система, которая мешает корнеплодам развиваться свободно.

2. Сельдерей

Сельдерей и морковь — родственники по семейству зонтичных, и именно в этом кроется проблема. Они привлекают одних и тех же вредителей и болеют схожими заболеваниями. Вместе они создают "идеальную" среду для нашествия морковной мухи и грибков.

Плюс ко всему, сильный аромат сельдерея может сбивать насекомых-опылителей и мешать нормальному развитию морковной ботвы.

3. Петрушка

Петрушка — ещё один спорный сосед. Как и сельдерей, она конкурирует за питание и влагу. А её корни выделяют вещества, которые могут угнетать рост соседних растений — особенно нежной моркови на ранних стадиях развития.

Кроме того, плотная зелень петрушки создаёт тень, от которой морковка вытягивается и остаётся тонкой.

Что посадить вместо

Если хотите хорошего урожая, выбирайте соседей, которые, наоборот, помогают моркови:

  • лук — отпугивает морковную муху;

  • редис — быстро растёт и освобождает место;

  • фасоль — обогащает почву азотом.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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