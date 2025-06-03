Яблоня цветёт, а плодов нет? Возможно, вы сами губите урожай каждую весну

Каждую весну садоводы с нетерпением ждут цветения яблонь, а летом — ведра с наливными плодами. Но что делать, если дерево цветёт, а урожая почти нет? Или если яблоки мельчают, опадают преждевременно или вовсе не завязываются?
Ответ — в одной распространённой ошибке, которую совершают почти все.
Оказывается, избыточная обрезка может стать причиной того, что яблоня "уходит в рост", а не в плодоношение. Многие стараются каждую весну обрезать дерево по максимуму — якобы для омоложения. Но в итоге дерево тратит силы на наращивание зелёной массы, а не на формирование плодов.
Особенно часто это случается, если вырезаются не только старые, но и плодоносящие ветки.
Помимо обрезки, есть и другие причины, которые лишают яблоню сил:
загущенная крона — в ней плохо циркулирует воздух и мало света;
перекорм азотными удобрениями — листья растут пышно, а плодов нет;
отсутствие перекрёстного опыления — если рядом нет других яблонь;
старение дерева — плоды мельчают, если не проводить омолаживание правильно.
Чтобы вернуть урожайность, важно соблюдать баланс. Обрезка должна быть умеренной: удаляются только сухие, больные и загущающие ветви. Кормить яблоню стоит не азотом, а фосфорно-калийными составами.
Также не забывайте про рыхление и мульчирование приствольного круга — это помогает удерживать влагу и обеспечивает доступ кислорода к корням.
А если яблоня старая, ей нужно постепенное омоложение — с удалением не более 1/3 ветвей за сезон.
Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.
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