Яблоня цветёт, а плодов нет? Возможно, вы сами губите урожай каждую весну

1:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Каждую весну садоводы с нетерпением ждут цветения яблонь, а летом — ведра с наливными плодами. Но что делать, если дерево цветёт, а урожая почти нет? Или если яблоки мельчают, опадают преждевременно или вовсе не завязываются?

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Яблоня

Ответ — в одной распространённой ошибке, которую совершают почти все.

Лишняя забота — во вред

Оказывается, избыточная обрезка может стать причиной того, что яблоня "уходит в рост", а не в плодоношение. Многие стараются каждую весну обрезать дерево по максимуму — якобы для омоложения. Но в итоге дерево тратит силы на наращивание зелёной массы, а не на формирование плодов.

Особенно часто это случается, если вырезаются не только старые, но и плодоносящие ветки.

Что ещё мешает урожаю

Помимо обрезки, есть и другие причины, которые лишают яблоню сил:

загущенная крона — в ней плохо циркулирует воздух и мало света;

перекорм азотными удобрениями — листья растут пышно, а плодов нет;

отсутствие перекрёстного опыления — если рядом нет других яблонь;

старение дерева — плоды мельчают, если не проводить омолаживание правильно.

Как исправить ситуацию

Чтобы вернуть урожайность, важно соблюдать баланс. Обрезка должна быть умеренной: удаляются только сухие, больные и загущающие ветви. Кормить яблоню стоит не азотом, а фосфорно-калийными составами.

Также не забывайте про рыхление и мульчирование приствольного круга — это помогает удерживать влагу и обеспечивает доступ кислорода к корням.

А если яблоня старая, ей нужно постепенное омоложение — с удалением не более 1/3 ветвей за сезон.

Уточнения

Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.

