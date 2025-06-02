Лук вырос с кулак — и всё благодаря одной ложке того, что обычно выкидывают

1:38 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Иногда кажется, что лук растёт, как хочет: то мелкий, то идёт в стрелку, то загнивает прямо в земле. А между тем, есть очень простой способ получить крупные, сочные головки — без особых усилий и дорогих подкормок.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Лук

Секрет — в том, что добавить в лунку перед посадкой.

Чудо-порошок из печки

Обычная древесная зола — вот что творит с луком настоящие чудеса. Всего одна ложка этого природного удобрения при посадке может увеличить урожай в разы.

Она действует сразу по нескольким направлениям:

насыщает почву калием и фосфором;

снижает кислотность;

отпугивает луковую муху и других вредителей;

предотвращает грибковые заболевания.

Как правильно использовать золу

Чтобы получить эффект, золу нужно вносить не "на глаз", а в нужном количестве и в нужное место:

На дно каждой лунки перед посадкой лука насыпают 1 столовую ложку золы.

Обязательно перемешивают её с землёй, чтобы не обжечь корешки.

Затем укладывают севок и засыпают.

Можно также припудрить зольным порошком ряды после посадки — это создаст дополнительный защитный барьер от вредителей.

Дополнительный бонус

Зола не только "кормит" лук, но и делает почву более рыхлой. Это особенно важно на глинистых и плотных участках, где корнеплоды с трудом пробиваются сквозь землю.

А главное — зола доступна каждому. Она остаётся после сжигания дров, веток, палок. Её не нужно покупать — и в этом её главный плюс.

Уточнения

Лук (лат Allium, "чеснок") — род двулетних и многолетних травянистых растений, относимых к подсемейству луковые (Allioideae) семейства амариллисовые (Amaryllidaceae) порядка спаржецветные (Asparagales) (ранее относили к лилейным).

