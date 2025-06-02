Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сладкий фрукт с суперсилой: что может ананас и как его использовать
Царапины от любимца: осознаёт ли кошка, что сделала больно
Зелёный шик: как создать уникальную дорожку на даче с помощью этих 10 растений
Когда вентиляция выглядела как стиль: зачем старым ВАЗам нужны были решётки сзади
Как пожарить картошку с корочкой, но не в масляной ванне
Берегите эти глаза: Муцениеце опубликовала фото с сыном Тимофеем
Не крупная экономическая держава, а государство-карлик! Эта страна способна полностью прокормить себя
Частица с характером: неожиданное открытие на адронном коллайдере всколыхнуло науку
Мощные трицепсы и сильные руки за 15 минут в день: делайте эти 3 упражнения дома

Лук вырос с кулак — и всё благодаря одной ложке того, что обычно выкидывают

1:38
Садоводство

Иногда кажется, что лук растёт, как хочет: то мелкий, то идёт в стрелку, то загнивает прямо в земле. А между тем, есть очень простой способ получить крупные, сочные головки — без особых усилий и дорогих подкормок.

Лук
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Лук

Секрет — в том, что добавить в лунку перед посадкой.

Чудо-порошок из печки

Обычная древесная зола — вот что творит с луком настоящие чудеса. Всего одна ложка этого природного удобрения при посадке может увеличить урожай в разы.

Она действует сразу по нескольким направлениям:

  • насыщает почву калием и фосфором;

  • снижает кислотность;

  • отпугивает луковую муху и других вредителей;

  • предотвращает грибковые заболевания.

Как правильно использовать золу

Чтобы получить эффект, золу нужно вносить не "на глаз", а в нужном количестве и в нужное место:

  • На дно каждой лунки перед посадкой лука насыпают 1 столовую ложку золы.

  • Обязательно перемешивают её с землёй, чтобы не обжечь корешки.

  • Затем укладывают севок и засыпают.

Можно также припудрить зольным порошком ряды после посадки — это создаст дополнительный защитный барьер от вредителей.

Дополнительный бонус

Зола не только "кормит" лук, но и делает почву более рыхлой. Это особенно важно на глинистых и плотных участках, где корнеплоды с трудом пробиваются сквозь землю.

А главное — зола доступна каждому. Она остаётся после сжигания дров, веток, палок. Её не нужно покупать — и в этом её главный плюс.

Уточнения

Лук (лат Allium, "чеснок") — род двулетних и многолетних травянистых растений, относимых к подсемейству луковые (Allioideae) семейства амариллисовые (Amaryllidaceae) порядка спаржецветные (Asparagales) (ранее относили к лилейным).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Он был там миллионы лет — и мы только сейчас его заметили: загадка океанского дна
Наука и техника
Он был там миллионы лет — и мы только сейчас его заметили: загадка океанского дна Аудио 
Адам и Ева ни при чём: неизвестная популяция людей отделилась 40 000 лет назад
Наука и техника
Адам и Ева ни при чём: неизвестная популяция людей отделилась 40 000 лет назад Аудио 
Популярное
Авто для тех, кто не любит СТО: 5 кроссоверов, которые почти не просят вложений

Сервисный мастер нервничает, когда видит эти машины — они не ломаются. Рассказываем о пяти кроссоверах, которые ездят годами и не просят к ним лезть.

Авто для тех, кто не любит СТО: 5 кроссоверов, которые почти не просят вложений
Щуп вытащил — мотор загубил: как привычная проверка масла превращается в ловушку
Щуп вытащил — мотор загубил: как привычная проверка масла превращается в ловушку
Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена
Груша не даёт плодов? Возможно, рядом растёт её главный конкурент
Итог Стамбула — был ли ультиматум Киеву? Любовь Степушова Утечка века: Киев сначала сел за стол переговоров, а потом выбросил его в окно Дмитрий Плотников Аномальное потепление захлестнёт регионы России: где будет жарче всего Игорь Буккер
Он был там миллионы лет — и мы только сейчас его заметили: загадка океанского дна
Остановка через 6 недель: немецкие автозаводы оказались на грани из-за Китая
Сгорим красиво: как Солнце устроит финальный фейерверк для всей Солнечной системы
Сгорим красиво: как Солнце устроит финальный фейерверк для всей Солнечной системы
Последние материалы
Утечка века: Киев сначала сел за стол переговоров, а потом выбросил его в окно
Лук вырос с кулак — и всё благодаря одной ложке того, что обычно выкидывают
Частица с характером: неожиданное открытие на адронном коллайдере всколыхнуло науку
Мощные трицепсы и сильные руки за 15 минут в день: делайте эти 3 упражнения дома
10 вещей в столовском стиле, которые снова в тренде
Зачем лук подвешивали в чулках — и почему так до сих пор делают дачники
Шавасана довела до слёз? Возможно, ты занимаешься не тем
Состав пищи на ладони: как покупателям читать этикетки правильно для здоровья
Первая техника советского подростка: от мопеда Карпаты до мотоцикла Ява
7 самых популярных мифов о похудении, которые могут навредить вашему здоровью
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.