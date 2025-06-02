Лук вырос с кулак — и всё благодаря одной ложке того, что обычно выкидывают

Иногда кажется, что лук растёт, как хочет: то мелкий, то идёт в стрелку, то загнивает прямо в земле. А между тем, есть очень простой способ получить крупные, сочные головки — без особых усилий и дорогих подкормок.
Секрет — в том, что добавить в лунку перед посадкой.
Обычная древесная зола — вот что творит с луком настоящие чудеса. Всего одна ложка этого природного удобрения при посадке может увеличить урожай в разы.
Она действует сразу по нескольким направлениям:
насыщает почву калием и фосфором;
снижает кислотность;
отпугивает луковую муху и других вредителей;
предотвращает грибковые заболевания.
Чтобы получить эффект, золу нужно вносить не "на глаз", а в нужном количестве и в нужное место:
На дно каждой лунки перед посадкой лука насыпают 1 столовую ложку золы.
Обязательно перемешивают её с землёй, чтобы не обжечь корешки.
Затем укладывают севок и засыпают.
Можно также припудрить зольным порошком ряды после посадки — это создаст дополнительный защитный барьер от вредителей.
Зола не только "кормит" лук, но и делает почву более рыхлой. Это особенно важно на глинистых и плотных участках, где корнеплоды с трудом пробиваются сквозь землю.
А главное — зола доступна каждому. Она остаётся после сжигания дров, веток, палок. Её не нужно покупать — и в этом её главный плюс.
Лук (лат Allium, "чеснок") — род двулетних и многолетних травянистых растений, относимых к подсемейству луковые (Allioideae) семейства амариллисовые (Amaryllidaceae) порядка спаржецветные (Asparagales) (ранее относили к лилейным).
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