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Хитрость из прошлого века, которая делает картошку в два раза вкуснее и крупнее

Садоводство

Картошка — одна из самых неприхотливых культур на участке, но если хочется не просто вырастить, а собрать по-настоящему щедрый урожай, стоит вспомнить один старый, но действенный приём. Он не требует удобрений, стимуляторов роста или дорогостоящих добавок. Всё, что нужно — найдётся в каждом доме.

Посадка картофеля
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Посадка картофеля

Один простой ингредиент

Многие дачники замечают: несмотря на одинаковые условия, у одних картофель вырастает крупным и рассыпчатым, а у других — мелким и водянистым. Всё дело в том, как и с чем его сажают.

Секрет в использовании обычной древесной золы. Этот продукт с давних времён применяли на огородах — и не зря.

Что даёт зола

Зола — это натуральный источник калия и фосфора. А эти элементы как раз и отвечают за формирование клубней и их вкус. Кроме того, зола:

  • нормализует кислотность почвы;

  • защищает от проволочника и других вредителей;

  • улучшает структуру земли, делая её рыхлой и воздухопроницаемой.

Как применять

Золу используют прямо при посадке. На дно каждой лунки насыпают 1-2 столовые ложки порошка и перемешивают с землёй. Сверху укладывают картофель, присыпают — и всё. Больше ничего не нужно.

Ещё один способ — припудрить клубни перед посадкой. Это создаёт защитную оболочку от грибков и личинок.

Важно: золу нельзя сочетать с навозом или аммиачными удобрениями — это нейтрализует её пользу.

Проверено временем

Этот способ передавался от поколения к поколению. Им пользовались ещё наши бабушки — и урожаи были отменные. Без химии, без подкормок, без лишних затрат.

Попробуйте хотя бы на одной грядке — результат вас удивит.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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