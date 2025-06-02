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Не просто цветы: эти домашние растения работают лучше любого защитного амулета

2:26
Садоводство

Растения в доме — это не только красота и свежесть. Многие зелёные "соседи" умеют делать куда больше: улучшать атмосферу, снимать напряжение и даже защищать от негатива. Семь растений, о которых мы расскажем ниже, активно используются в фэн-шуй, ароматерапии и духовных практиках по всему миру — и вы легко сможете вырастить их у себя дома.

Лаванда
Фото: Selbst geschossen by Matthias Bauer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Лаванда

1. Лаванда: аромат спокойствия

Её нежный запах уменьшает тревожность, успокаивает и помогает заснуть. Лаванда обожает солнце и сухую почву — просто дайте ей 5-6 часов света в день и не заливайте.

2. Жасмин: гармония и любовь

Цветы жасмина наполняют пространство уютом. Он прекрасно растёт в полутени, особенно если получает хотя бы 4 часа солнца. Главное — обеспечить влажную, но не переувлажнённую почву.

3. Лилия мира: фильтр от негатива

Это растение не только символизирует чистоту, но и действительно очищает воздух. Оно не любит прямого солнца и прекрасно чувствует себя в тени, особенно в спальне или офисе.

4. Меч святого Георгия (сансевиерия): щит от зависти

Считается, что он блокирует негативную энергию. Не капризничает: растёт в любых условиях, требует минимального полива и хорошо переносит засуху.

5. Розмарин: бодрость и ясность

Его аромат стимулирует мозг и бодрит. Розмарин любит солнце, не выносит сырости и прекрасно растёт в проветриваемом месте с лёгкой, сухой почвой.

6. Бамбук удачи: зелёный магнит для достатка

Символ счастья в фэн-шуй. Его можно выращивать как в воде (меняя её раз в неделю), так и в земле. Главное — защита от прямого солнца.

7. Шалфей: древний оберег

Используется с древности для очищения пространства. Предпочитает солнце и лёгкую почву, не требует частого полива. Даже в горшке он чувствует себя отлично.

Эти растения не просто оживят интерьер — они помогут вам почувствовать себя лучше, спокойнее и увереннее. Выбирайте те, что ближе вам по духу, и впустите гармонию в дом.

Уточнения

Комнатные растения — растения, которые выращивают в комнатах и в общественных помещениях.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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