Земля стала рыхлой и плодородной сама собой — всё благодаря одной хитрой посадке

Можно годами искать идеальное удобрение, тратить деньги на подкормки и добавки, а можно посадить всего одно растение — и почва станет плодородной сама по себе. Причём это не редкость, не экзотика и не рекламный ход, а реальный и проверенный способ восстановить истощённую землю.
Речь идёт о клевере — самом обычном и, казалось бы, неприметном растении.
"Клевер — это не просто сидерат, он настоящий биостимулятор. Его корневая система живёт в симбиозе с азотфиксирующими бактериями, которые насыщают почву азотом — тем самым, который необходим для роста большинства культур", — утверждает агроном Наталья Синицына.
Именно по этой причине клевер часто высаживают не ради красоты, а с практической целью — улучшить структуру и состав земли.
Преимущества растения сложно переоценить:
Обогащает почву азотом — без необходимости в минеральных удобрениях.
Улучшает структуру земли — корни разрыхляют почву, делая её более воздухо- и влагопроницаемой.
Подавляет сорняки — плотный покров клевера не даёт шансам другим, нежелательным растениям.
Привлекает пчёл и других опылителей — что особенно важно в период цветения овощных и фруктовых культур.
Есть два основных варианта:
Как сидерат — посеять клевер ранней весной или после сбора урожая. Осенью его скашивают и заделывают в почву.
Как мульчу — просто оставляют скошенный клевер на поверхности, чтобы он защищал землю и медленно перегнивал, обогащая её органикой.
"Не обязательно заделывать клевер в землю. Иногда достаточно срезать его и оставить сверху — это работает как природная мульча", — советует агроном Василий Бушуев.
Клевер хорошо уживается с большинством огородных культур. Особенно его стоит сажать перед посадкой капусты, картофеля, моркови и лука. Единственное исключение — растения, которым не нравится повышенная влажность почвы. Им клевер может оказать "медвежью услугу", удерживая лишнюю влагу.
По́чва — природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.
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