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Земля стала рыхлой и плодородной сама собой — всё благодаря одной хитрой посадке

2:19
Садоводство

Можно годами искать идеальное удобрение, тратить деньги на подкормки и добавки, а можно посадить всего одно растение — и почва станет плодородной сама по себе. Причём это не редкость, не экзотика и не рекламный ход, а реальный и проверенный способ восстановить истощённую землю.

Лопата
Фото: Designed by Freepik by nuraghies, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лопата

Секрет в клевере

Речь идёт о клевере — самом обычном и, казалось бы, неприметном растении.

"Клевер — это не просто сидерат, он настоящий биостимулятор. Его корневая система живёт в симбиозе с азотфиксирующими бактериями, которые насыщают почву азотом — тем самым, который необходим для роста большинства культур", — утверждает агроном Наталья Синицына.

Именно по этой причине клевер часто высаживают не ради красоты, а с практической целью — улучшить структуру и состав земли.

Чем полезен клевер

Преимущества растения сложно переоценить:

  • Обогащает почву азотом — без необходимости в минеральных удобрениях.

  • Улучшает структуру земли — корни разрыхляют почву, делая её более воздухо- и влагопроницаемой.

  • Подавляет сорняки — плотный покров клевера не даёт шансам другим, нежелательным растениям.

  • Привлекает пчёл и других опылителей — что особенно важно в период цветения овощных и фруктовых культур.

Как его использовать

Есть два основных варианта:

  1. Как сидерат — посеять клевер ранней весной или после сбора урожая. Осенью его скашивают и заделывают в почву.

  2. Как мульчу — просто оставляют скошенный клевер на поверхности, чтобы он защищал землю и медленно перегнивал, обогащая её органикой.

"Не обязательно заделывать клевер в землю. Иногда достаточно срезать его и оставить сверху — это работает как природная мульча", — советует агроном Василий Бушуев.

Подходит ли всем

Клевер хорошо уживается с большинством огородных культур. Особенно его стоит сажать перед посадкой капусты, картофеля, моркови и лука. Единственное исключение — растения, которым не нравится повышенная влажность почвы. Им клевер может оказать "медвежью услугу", удерживая лишнюю влагу.

Уточнения

По́чва — природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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