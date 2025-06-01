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Размножается, как будто в сериале про клонирование: гортензия после черенка

1:54
Садоводство

Сад с гортензиями — как сцена из фильма: воздушные шапки цветов, будто взбитые сливки на стеблях. Кажется, чтобы добиться такого эффекта, нужно либо волшебство, либо тонна денег. Но всё проще — достаточно одного черенка и пары хитростей.

Голубая гортензия
Фото: pixnio.com by Brian Lopez, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Голубая гортензия

С чего всё начинается

Ключ к успеху — правильный выбор побегов. Лучшее время для срезки — раннее утро, когда растение ещё наполнено влагой. Подбирают молодые, здоровые стебли, без пятен и вялости.

Перед укоренением черенок готовят: нижние листья убирают, верхние укорачивают наполовину, а срез делают под углом. Это помогает ускорить впитывание и минимизирует испарение.

Мини-лаборатория у окна

Черенки ставят в прозрачную ёмкость с водой — так, чтобы листья не касались жидкости. Через пару недель появляются тонкие белые корешки. Когда они вырастут до 3-5 см, пора переселяться в землю.

Условия для роста

Субстрат должен быть воздушным: торф, песок и листовая земля в равных частях. Горшки прячут в полутень, поливают осторожно и регулярно опрыскивают листья. Влага должна напоминать тёплый утренний туман, а не ливень по листьям.

Цветы не заставят ждать

Уже через год появляются первые соцветия. Чтобы цветение было пышным, добавляют подкормки. Самое приятное — это будут точные копии материнского куста: те же цветы, те же формы, даже та же "характерная" пышность.

Всё получится — если без спешки

Метод требует внимания, но не подвигов. Главное — не пересушить, не залить, не поставить под солнцепёк. А дальше — наблюдать, как один черенок превращается в цветущий куст, а потом — в целую аллею.

Уточнения

Горте́нзия (лат. Hydrángea) — род цветковых растений семейства Гортензиевые, завезены в Европу в начале XIV века для зажиточных слоев, в основном Англии и Франции.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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