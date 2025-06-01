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Странный способ от дачников: разрезал картофель — получил гигантский урожай

Садоводство

Некоторые дачники перед посадкой аккуратно надрезают картофель. На первый взгляд — кощунство: зачем резать то, что должно расти? Но в этом старом приёме есть логика, и она работает с удивительной точностью.

Картофель
Фото: Own work by Josep Renalias, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Картофель

Что происходит при надрезе

Маленький надрез — не просто механическое повреждение. Это сигнал тревоги для клубня. Он "думает", что пора спасаться, и начинает активнее пробуждать спящие почки. В результате вырастает больше побегов, а значит — больше столонов, на которых формируются будущие картофелины.

Как делать всё правильно

  • Глубина надреза — до 1 см.

  • Делают срез непосредственно перед посадкой, иначе клубень может пересохнуть или подхватить болезнь.

  • Нож должен быть острым и чистым — дезинфицируют после каждого клубня.

  • Схема надреза зависит от сорта: по окружности, диагонали или с обратной стороны от глазков.

  • После процедуры клубни держат пару дней в тепле, чтобы на срезах образовалась защитная корочка.

Что даёт результат

Такой подход увеличивает количество побегов до 20%, а значит — и урожай. При этом картофель вырастает ровным, крупным и реже болеет. Особенно эффект заметен на бедных почвах или у сортов, которые плохо просыпаются после хранения.

Важные дополнения

Надрезы работают в комплексе: если не соблюдать севооборот, затапливать посадки или выбирать слабый материал — толку не будет. Но если соединить этот приём с грамотной агротехникой, ботва порадует пышностью, а под ней будет настоящий клад.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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