Этот безопасный способ избавил от полчищ вредителей — теперь соседи спрашивают рецепт

2:09 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Кажется, гусеницы появляются внезапно, как по команде — и за пару дней превращают листья в кружево. Но остановить их вполне реально, если действовать вовремя и с умом.

Фото: commons.wikimedia.org by W.carter, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Яблоня

Когда начинать обработку

Важно: химические препараты применяют только после того, как цветение завершилось. В этот момент деревья меньше интересуют пчёл и других опылителей, и их легко уберечь от случайного вреда.

Что выбрать — химию или биопрепарат

Есть два основных пути:

Химический препарат — быстро действует, особенно при массовом нашествии. Используется строго после опадания лепестков. Он проникает в ткани и нарушает жизненные циклы гусениц, но подходит только для однократной обработки за сезон.

Биопрепарат — безопасен для людей, животных и природы. Работает через пищеварение вредителя, но требует пасмурной погоды и температуры выше +15 °C. Его можно применять повторно спустя 7-10 дней, если останутся "выжившие".

Маленький секрет — прилипатель

Чтобы средство дольше держалось на листьях, добавьте прилипатель. Это может быть обычное натёртое мыло или жидкий его аналог. Он создаст тонкую плёнку и усилит эффект.

Подготовка и техника

Перед опрыскиванием проверьте дерево: удалите сильно повреждённые ветки, соберите видимых гусениц. Это облегчит работу препарату.

Проводите обработку в безветренную погоду, тщательно смачивая обе стороны листьев. Особое внимание уделяйте молодым побегам — именно там чаще всего прячутся вредители.

Уход после обработки

После опрыскивания важно наблюдать за деревом. Если гусеницы остались, биопрепарат можно нанести снова. А вот химией злоупотреблять нельзя — одного применения на сезон достаточно, чтобы не навредить урожаю.

Залог урожая — не в количестве опрыскиваний, а в грамотном подходе. Действенное средство, нужная погода и немного внимательности — и ваш сад будет благодарен.

Уточнения

Гу́сеница — личинка насекомых из отряда чешуекрылых (бабочек).



