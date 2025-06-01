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Один простой трюк — и томаты становятся мясистыми и сладкими, как из рекламы

2:38
Садоводство

Если домашние помидоры получаются кислыми — это не повод отчаиваться. Сделать их сочными и сладкими можно с помощью нескольких простых приёмов. Главное — не только посадить, но и правильно ухаживать.

Томаты
Фото: commons.wikimedia.org by VdS Comunicacion, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Томаты

1. Обрезка лишнего — залог вкуса

Удаление нижних листьев, особенно тех, что касаются земли, снижает риск болезней и ускоряет созревание плодов. Делать это лучше утром, чтобы раны успели затянуться до ночной прохлады.

Боковые побеги (пасынки) забирают у куста энергию, нужную для завязывания и роста томатов. Оставьте только 1-2 основных стебля — в зависимости от сорта. Регулярное пасынкование улучшит не только урожай, но и вкус.

2. Без опоры — ни шагу

Даже низкорослые томаты нуждаются в поддержке. Устанавливайте опоры сразу при посадке, чтобы не травмировать корни позже. Для подвязки используйте мягкие ленты или ткань, чтобы не повредить стебель под тяжестью плодов.

3. Мульча — защита и питание

Слой мульчи (не менее 5 см) из соломы или скошенной травы:

  • сохраняет влагу,

  • подавляет сорняки,

  • улучшает структуру почвы.

Постепенно перегнивая, такая мульча питает томаты, способствуя их сладости и мясистости.

4. Полив с умом

Поливать нужно редко, но обильно. Вода — строго под корень, а не по листьям. Особенно важно следить за режимом полива в период созревания: избыток влаги делает плоды водянистыми и менее сладкими.

5. Подкормка и профилактика

  • Для вкуса подкармливайте натуральными средствами, например, настоем древесной золы — он насыщает микроэлементами, способствующими накоплению сахара.

  • Против грибков опрыскивайте кусты сывороткой, разведённой с водой.

  • Для защиты от вредителей рядом с томатами можно посадить базилик или бархатцы — они не только отпугивают насекомых, но и улучшают почву.

И ещё один приём: за пару недель до окончания сезона прищипните верхушки стеблей, оставив несколько листьев над последней кистью. Это перенаправит все силы растения на дозревание уже существующих плодов.

Соблюдая эти нехитрые правила, вы получите урожай, который точно не захочется сравнивать с магазинным — ваши помидоры будут сладкими, ароматными и по-настоящему домашними.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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