Листья не мусор, а сокровище: как превратить осенний хлам в лучшее удобрение года

Каждую осень садоводы делятся на два лагеря: одни спешат собрать и использовать опавшие листья как бесплатное удобрение, другие — сжигают их без сожаления. Но на самом деле листья могут стать настоящим спасением для грядок, если знать, как превратить их в правильную мульчу.
Листовая мульча может стать верным союзником в уходе за садом:
сохраняет влагу в почве, снижая частоту полива;
мешает сорнякам пробиться на свет;
защищает корни от перегрева летом и промерзания зимой;
делает почву более рыхлой, плодородной и насыщенной кислородом;
привлекает дождевых червей, которые улучшают структуру почвы и превращают листья в перегной.
Использовать листья нужно с умом, потому что:
в них часто зимуют вредители (тля, долгоносики, гусеницы);
листья могут быть заражены грибковыми болезнями — например, мучнистой росой или паршой;
сухие листья легко разносит ветер, особенно если они не утрамбованы;
на тяжёлых почвах в дождливую погоду мульча может вызвать загнивание из-за нехватки кислорода.
Некоторые виды листьев только навредят:
тополь и липа — часто содержат инфекции;
дуб — разлагается слишком долго;
ива — выделяет вещества, тормозящие рост других растений;
хвоя — подкисляет почву, подходит только для гортензий и голубики.
Главное правило: используйте только здоровые, не поражённые болезнями листья. Подгнившие и заражённые остатки — только в костёр.
Соберите сухие листья до начала гниения.
Разложите их тонким слоем и просушите.
Измельчите — с помощью газонокосилки, секатора или просто ногами.
Храните в проветриваемых мешках, ящиках или бочках с отверстиями.
Мульчу лучше использовать сразу или сохранить до весны. Чем дольше она лежит, тем меньше в ней питательных веществ.
Если листья могли быть заражены, их можно обработать:
кипятком,
слабым раствором марганцовки,
чесночным настоем или раствором мочевины.
После этого обязательно ещё раз просушите материал.
Удобре́ния — вещества для питания растений и повышения плодородия почв.
На Луне замечена странная структура, напоминающая гигантскую башню. Учёные не могут объяснить её происхождение. Что это: скала, артефакт или нечто большее?