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Листья не мусор, а сокровище: как превратить осенний хлам в лучшее удобрение года

2:26
Садоводство

Каждую осень садоводы делятся на два лагеря: одни спешат собрать и использовать опавшие листья как бесплатное удобрение, другие — сжигают их без сожаления. Но на самом деле листья могут стать настоящим спасением для грядок, если знать, как превратить их в правильную мульчу.

Осень
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Осень

Почему листья — это не мусор, а польза

Листовая мульча может стать верным союзником в уходе за садом:

  • сохраняет влагу в почве, снижая частоту полива;

  • мешает сорнякам пробиться на свет;

  • защищает корни от перегрева летом и промерзания зимой;

  • делает почву более рыхлой, плодородной и насыщенной кислородом;

  • привлекает дождевых червей, которые улучшают структуру почвы и превращают листья в перегной.

А в чём подвох

Использовать листья нужно с умом, потому что:

  • в них часто зимуют вредители (тля, долгоносики, гусеницы);

  • листья могут быть заражены грибковыми болезнями — например, мучнистой росой или паршой;

  • сухие листья легко разносит ветер, особенно если они не утрамбованы;

  • на тяжёлых почвах в дождливую погоду мульча может вызвать загнивание из-за нехватки кислорода.

Какие листья лучше не использовать

Некоторые виды листьев только навредят:

  • тополь и липа — часто содержат инфекции;

  • дуб — разлагается слишком долго;

  • ива — выделяет вещества, тормозящие рост других растений;

  • хвоя — подкисляет почву, подходит только для гортензий и голубики.

Главное правило: используйте только здоровые, не поражённые болезнями листья. Подгнившие и заражённые остатки — только в костёр.

Как правильно приготовить мульчу из листьев

  1. Соберите сухие листья до начала гниения.

  2. Разложите их тонким слоем и просушите.

  3. Измельчите — с помощью газонокосилки, секатора или просто ногами.

  4. Храните в проветриваемых мешках, ящиках или бочках с отверстиями.

Мульчу лучше использовать сразу или сохранить до весны. Чем дольше она лежит, тем меньше в ней питательных веществ.

Обеззараживание — если есть сомнения

Если листья могли быть заражены, их можно обработать:

  • кипятком,

  • слабым раствором марганцовки,

  • чесночным настоем или раствором мочевины.

После этого обязательно ещё раз просушите материал.

Уточнения

Удобре́ния — вещества для питания растений и повышения плодородия почв.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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