Кабачки копят яд — не из-за почвы, а из-за этих трёх ошибок

Если кабачки вдруг становятся горькими, это не каприз природы, а сигнал тревоги. Так растение сообщает: ему плохо. И дело, вопреки популярному мнению, вовсе не в почве или вредителях — чаще причина кроется в ошибках ухода, особенно в начале лета.
Виноват кукурбитацин — вещество, которое накапливается в плодах при стрессе:
нехватке влаги,
резких температурных перепадах,
палящем солнце.
Та же причина делает горькими и огурцы. Но хорошая новость: всё можно поправить — и довольно быстро.
Проверьте режим полива. Полив должен быть обильным, но не частым. В начале лета — раз в 4-5 дней, по 10-12 л воды под каждый куст.
Важно, чтобы влага достигала корней на глубине 30-40 см. Поверхностный полив — бесполезен. И только тёплая вода: +20…+25 °C. Холодная может только усугубить стресс.
Защитите от солнца. В жару растения желательно притенять в полдень — подойдут агроволокно, старая простыня, любое светлое полотно. Это снижает испарение влаги и защищает от перегрева.
Мульчируйте почву. Используйте солому, скошенную траву или компост. Слой — 7-10 см. Мульча сохраняет влагу и подавляет рост сорняков, конкурирующих с кабачками за питание.
Удалите горькие плоды. Они уже не спасти. А вот новые будут сладкими, если обработать кусты раствором:
1 л сыворотки на 5 л воды. Кислая среда помогает нейтрализовать горечь.
Не сажайте кабачки рядом с декоративными тыквами — возможное переопыление усиливает горечь.
Выбирайте стрессоустойчивые гибриды — они меньше накапливают кукурбитацин.
Обеспечьте солнечное, тёплое место с температурой 20-23 °C.
Почва должна быть питательной, с нейтральной кислотностью (pH 6-6,8).
При выращивании в контейнерах выбирайте ёмкости от 20 л, высотой 25-30 см с дренажными отверстиями.
Следуя этим простым шагам, вы не только избавитесь от горечи, но и получите нежные, вкусные плоды — идеальные для жарки, супов и запеканок.
Кабачо́к — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.
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