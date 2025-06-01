Кабачки копят яд — не из-за почвы, а из-за этих трёх ошибок

2:36 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если кабачки вдруг становятся горькими, это не каприз природы, а сигнал тревоги. Так растение сообщает: ему плохо. И дело, вопреки популярному мнению, вовсе не в почве или вредителях — чаще причина кроется в ошибках ухода, особенно в начале лета.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Кабачки

Откуда берётся горечь

Виноват кукурбитацин — вещество, которое накапливается в плодах при стрессе:

нехватке влаги,

резких температурных перепадах,

палящем солнце.

Та же причина делает горькими и огурцы. Но хорошая новость: всё можно поправить — и довольно быстро.

Что делать, если кабачки начали горчить

Проверьте режим полива. Полив должен быть обильным, но не частым. В начале лета — раз в 4-5 дней, по 10-12 л воды под каждый куст.

Важно, чтобы влага достигала корней на глубине 30-40 см. Поверхностный полив — бесполезен. И только тёплая вода: +20…+25 °C. Холодная может только усугубить стресс. Защитите от солнца. В жару растения желательно притенять в полдень — подойдут агроволокно, старая простыня, любое светлое полотно. Это снижает испарение влаги и защищает от перегрева. Мульчируйте почву. Используйте солому, скошенную траву или компост. Слой — 7-10 см. Мульча сохраняет влагу и подавляет рост сорняков, конкурирующих с кабачками за питание. Удалите горькие плоды. Они уже не спасти. А вот новые будут сладкими, если обработать кусты раствором:

1 л сыворотки на 5 л воды. Кислая среда помогает нейтрализовать горечь.

Дополнительные советы

Не сажайте кабачки рядом с декоративными тыквами — возможное переопыление усиливает горечь.

Выбирайте стрессоустойчивые гибриды — они меньше накапливают кукурбитацин.

Обеспечьте солнечное, тёплое место с температурой 20-23 °C.

Почва должна быть питательной, с нейтральной кислотностью (pH 6-6,8).

При выращивании в контейнерах выбирайте ёмкости от 20 л, высотой 25-30 см с дренажными отверстиями.

Следуя этим простым шагам, вы не только избавитесь от горечи, но и получите нежные, вкусные плоды — идеальные для жарки, супов и запеканок.

Уточнения

Кабачо́к — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.

