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Сажайте в эти даты — и готовьте вёдра: урожай не остановить

2:35
Садоводство

Опытные садоводы давно заметили: Луна влияет не только на приливы и отливы, но и на поведение растений. Поэтому они внимательно следят за лунным календарём — и это даёт свои плоды, в прямом смысле слова.

Огород
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Огород

Июнь — отличное время для повторных посадок, чтобы продлить сезон свежих овощей до самой осени. Главное — выбрать правильные дни.

Благоприятные дни для посадки

Огурцы: высаживайте 4-6, 9-10, 15-16 и 19-20 июня — плоды будут сочными и хрустящими, урожай — обильным.

Кабачки и тыква: теплолюбивые культуры лучше приживаются, если сажать их 5-7, 11-12 и 18-19 июня.

Корнеплоды (свёкла, морковь, дайкон, редис): хорошие дни — 6-7, 12-18, а также 20-21 июня.

Кукуруза: для позднего, но крепкого урожая сажайте 4-6, 10-12, 19-20 июня.

Бобовые (горох, фасоль): лучшие даты для посева — 5-6, 11-12 и 18-20 июня.

Зелень (руккола, шпинат, укроп): сеять стоит 6-7, 11-13, 19-20 июня — ароматные листья будут радовать всё лето.

Свёкла (повторный посев): оптимальные даты: 4-6, 10-12, 19-20 июня.

Поздняя капуста: устойчивые к хранению сорта стоит высаживать 5-7, 11-12, 19-20 июня.

Сидераты (овёс, горчица): они улучшают структуру почвы. Сеять их рекомендуется 6-7, 12-13 и 20-21 июня.

Когда не стоит сажать

Есть и неблагоприятные дни, когда посадки могут дать слабые всходы или вовсе не прижиться:
1, 2, 10, 11 и с 25 по 30 июня — в это время Луна не способствует активному росту.

Следуя этим простым рекомендациям, можно не только облегчить работу в саду, но и получить здоровые, вкусные и богатые урожаи. Луна — надёжный помощник, если её правильно слушать.

Уточнения

Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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