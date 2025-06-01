Дождь — не радость, а угроза: как не остаться без томатов в сезон ливней

Долгие дожди могут быть настоящим испытанием для томатов, растущих под открытым небом. В отличие от тепличных растений, защищённых от избыточной влаги, огородные помидоры страдают от избытка воды, что приводит к потере питательных веществ, болезням и замедлению роста.

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Главные угрозы для помидоров после дождей

Вымывание азота из почвы. Переувлажнённая почва теряет азот — важнейший элемент для роста томатов. Признак дефицита — пожелтение нижних листьев. Решение: подкормите растения настоем куриного помёта, коровяком или минеральными удобрениями с азотом, предназначенными для овощных культур. Железистый хлороз. Избыточная влага блокирует поступление железа, что вызывает пожелтение верхушек кустов. Это мешает окислительным процессам и развитию растения. Помогут внекорневые подкормки препаратами с железом: хелатом железа, фериленом и другими специализированными средствами для листовой обработки. Уплотнение почвы и нехватка кислорода. Если грядки не замульчированы, после дождей верхний слой земли становится плотным, а корням не хватает воздуха. Это тормозит рост и нарушает питание растений. Рекомендуется аккуратно прорыхлить почву, чтобы восстановить воздухообмен.

Что делать сразу после дождя

Проверьте листья: нижние — на азотное голодание, верхние — на признаки хлороза.

Подкормите растения соответствующими средствами: азотом или железом.

Разрыхлите землю вокруг кустов.

Проведите обработку фунгицидами — профилактика грибковых заболеваний после влажной погоды крайне важна.

Эти простые действия помогут вашим томатам не просто пережить неблагоприятную погоду, а продолжить расти и плодоносить. Уход после дождя — ключ к крепким, сладким и здоровым помидорам.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

